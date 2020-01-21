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"سابك" تستضيف مؤتمراً دولياً في الرياض بالشراكة مع منتدى بواو الآسيوي

لدعم أهداف الرؤية السعودية 2030م

تستضيف شركة سابك بالشراكة مع (منتدى بواو الآسيوي)، مؤتمراً دولياً في 11 فبراير 2020م لمدة يومين في الرياض لدعم أهداف الرؤية السعودية 2030م، وتعميق التعاون الاقتصادي في القارة الآسيوية، بما يعزز جهود مجموعة الأعمال التابعة لقمة العشرين التي تستضيفها المملكة لهذا العام 2020.

تعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع حضور أكثر من 300 من قادة الرأي العالميين وكبار ممثلي الحكومة والشركات.

ويتناول المؤتمر، الذي يأتي تحت شعار "تمكين التعاون لرسم المستقبل"، مجموعة من القضايا الرئيسة ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية وآسيا؛ كالتعاون التجاري والتنمية المستدامة.

وفي معرض تعليقه على جدول أعمال المنتدى قال يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة المنتدى: إن انعقاد هذا المنتدى البارز يعزز العلاقات التجارية بين المملكة ومنطقة آسيا، وجهود (سابك) التي تهدف لتقوية التعاون التجاري العالمي، مؤكداً التزام الشركة بالأهداف المشتركة لكل من (رؤية السعودية 2030م) ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وقدرتها على الإسهام في هذه البرامج المهمة، من خلال استضافة هذا المنتدى رفيع المستوى.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستضافة قمة مجموعة العشرين، ومجموعة الأعمال التابعة لها التي يرأسها البنيان، في سلسلة من المؤتمرات العالمية التي من المتوقع أن تخلق زخماً وتفاعلاً كبيرين.

يحضر مؤتمر الرياض بان كي مون، رئيس منتدى بواو الآسيوي، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة، ولى باو دونغ، الأمين العام لمنتدى بواو الآسيوي نائب وزير الخارجية الصيني السابق، ومارجريت تشان، عضو مجلس مستشاري (منتدى بواو الآسيوي)، رئيس ملتقى الصحة العالمي لمنتدى (بواو) ومعهد (إيميرتاس)، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وماو تشاوفينغ، عضو مجلس إدارة منتدى (بواو)، نائب المحافظ التنفيذي لمحافظة هاينان، وتشين ويتشنغ، سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية.

سابك قمة العشرين 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سابك" تستضيف مؤتمراً دولياً في الرياض بالشراكة مع منتدى بواو الآسيوي
سبق

تستضيف شركة سابك بالشراكة مع (منتدى بواو الآسيوي)، مؤتمراً دولياً في 11 فبراير 2020م لمدة يومين في الرياض لدعم أهداف الرؤية السعودية 2030م، وتعميق التعاون الاقتصادي في القارة الآسيوية، بما يعزز جهود مجموعة الأعمال التابعة لقمة العشرين التي تستضيفها المملكة لهذا العام 2020.

تعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع حضور أكثر من 300 من قادة الرأي العالميين وكبار ممثلي الحكومة والشركات.

ويتناول المؤتمر، الذي يأتي تحت شعار "تمكين التعاون لرسم المستقبل"، مجموعة من القضايا الرئيسة ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية وآسيا؛ كالتعاون التجاري والتنمية المستدامة.

وفي معرض تعليقه على جدول أعمال المنتدى قال يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة المنتدى: إن انعقاد هذا المنتدى البارز يعزز العلاقات التجارية بين المملكة ومنطقة آسيا، وجهود (سابك) التي تهدف لتقوية التعاون التجاري العالمي، مؤكداً التزام الشركة بالأهداف المشتركة لكل من (رؤية السعودية 2030م) ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وقدرتها على الإسهام في هذه البرامج المهمة، من خلال استضافة هذا المنتدى رفيع المستوى.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستضافة قمة مجموعة العشرين، ومجموعة الأعمال التابعة لها التي يرأسها البنيان، في سلسلة من المؤتمرات العالمية التي من المتوقع أن تخلق زخماً وتفاعلاً كبيرين.

يحضر مؤتمر الرياض بان كي مون، رئيس منتدى بواو الآسيوي، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة، ولى باو دونغ، الأمين العام لمنتدى بواو الآسيوي نائب وزير الخارجية الصيني السابق، ومارجريت تشان، عضو مجلس مستشاري (منتدى بواو الآسيوي)، رئيس ملتقى الصحة العالمي لمنتدى (بواو) ومعهد (إيميرتاس)، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وماو تشاوفينغ، عضو مجلس إدارة منتدى (بواو)، نائب المحافظ التنفيذي لمحافظة هاينان، وتشين ويتشنغ، سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
06:36 PM

"سابك" تستضيف مؤتمراً دولياً في الرياض بالشراكة مع منتدى بواو الآسيوي

لدعم أهداف الرؤية السعودية 2030م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف شركة سابك بالشراكة مع (منتدى بواو الآسيوي)، مؤتمراً دولياً في 11 فبراير 2020م لمدة يومين في الرياض لدعم أهداف الرؤية السعودية 2030م، وتعميق التعاون الاقتصادي في القارة الآسيوية، بما يعزز جهود مجموعة الأعمال التابعة لقمة العشرين التي تستضيفها المملكة لهذا العام 2020.

تعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع حضور أكثر من 300 من قادة الرأي العالميين وكبار ممثلي الحكومة والشركات.

ويتناول المؤتمر، الذي يأتي تحت شعار "تمكين التعاون لرسم المستقبل"، مجموعة من القضايا الرئيسة ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية وآسيا؛ كالتعاون التجاري والتنمية المستدامة.

وفي معرض تعليقه على جدول أعمال المنتدى قال يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة المنتدى: إن انعقاد هذا المنتدى البارز يعزز العلاقات التجارية بين المملكة ومنطقة آسيا، وجهود (سابك) التي تهدف لتقوية التعاون التجاري العالمي، مؤكداً التزام الشركة بالأهداف المشتركة لكل من (رؤية السعودية 2030م) ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وقدرتها على الإسهام في هذه البرامج المهمة، من خلال استضافة هذا المنتدى رفيع المستوى.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستضافة قمة مجموعة العشرين، ومجموعة الأعمال التابعة لها التي يرأسها البنيان، في سلسلة من المؤتمرات العالمية التي من المتوقع أن تخلق زخماً وتفاعلاً كبيرين.

يحضر مؤتمر الرياض بان كي مون، رئيس منتدى بواو الآسيوي، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة، ولى باو دونغ، الأمين العام لمنتدى بواو الآسيوي نائب وزير الخارجية الصيني السابق، ومارجريت تشان، عضو مجلس مستشاري (منتدى بواو الآسيوي)، رئيس ملتقى الصحة العالمي لمنتدى (بواو) ومعهد (إيميرتاس)، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وماو تشاوفينغ، عضو مجلس إدارة منتدى (بواو)، نائب المحافظ التنفيذي لمحافظة هاينان، وتشين ويتشنغ، سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية.

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