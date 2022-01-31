كوريا الشمالية تنشر صورًا فضائية لإطلاق أقوى صواريخها الباليستية منذ 2017

التقطت بواسطة كاميرا مثبتة على الرأس الحربي

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم (الاثنين) صورًا التقطت أثناء إطلاق بيونج يانج صاروخًا باليستيًا متوسط المدى الأحد الماضي، بما في ذلك منظر للأرض من الفضاء.

وذكرت الوكالة أن "أكاديمية الدفاع الوطني نشرت صورًا للأرض تم التقاطها من الفضاء بواسطة كاميرا مثبتة على الرأس الحربي للصاروخ نفسه"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "هواسونغ – 12"، وهو نفس السلاح الذي هددت ذات مرة باستخدامه لاستهداف منطقة غوام الأميركية، مما أثار المخاوف من أن الدولة المسلحة نووياً قد تستأنف اختبار صواريخ بعيدة المدى.

وتظهر إحدى الصور لحظة الإطلاق، بينما تظهر أخرى على ما يبدو الصاروخ في منتصف الرحلة.

ويعد إطلاق الصاروخ سابع تجربة لكوريا الشمالية هذا الشهر، كما أنها المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية بهذا الحجم منذ عام 2017.