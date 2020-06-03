"الصحة": ارتفاع عدد الحالات الحرجة من فيروس كورونا إلى 1321 حالة

إجمالي الفحوص المخبرية التأكيدية وصل 870963

أعلنت الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 2171 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 91182 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 22444 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1321 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.

كما سجلت عدد 2369 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 68159 حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 2171 حالة، 45% من الحالات تعود لسعوديين و55% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 12%، والبالغين 84%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 683 حالة، وجدة 418 حالة، ومكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 167 حالة، والدمام 133 حالة، والطائف 85 حالة، والقطيف 70 حالة، والخبر 54 حالة، والهفوف 31 حالة، والجبيل 26 حالة، وخميس مشيط 25 حالة، وينبع 12 حالة، والمويه 12 حالة، وصبيا 12 حالة، والمزاحمية 12 حالة، ورأس تنورة 10 حالات، وحائل 8 حالات، ونجران 8 حالات، وتبوك 8 حالات، والظهران 7 حالات، وجازان 7 حالات، وبيشة 6 حالات، والليث 6 حالات، والنماص 5 حالات، وصفوى 5 حالات، والمحاني 4 حالات، وبيش 4 حالات، وشرورة 4 حالات، والخرج 4 حالات، ووادي الدواسر 4 حالات، وأملج 4 حالات، والمبرز3 حالات، والقنفذة 3 حالات، وأبها 3 حالات، وسلوى 3 حالات، وحفر الباطن 3 حالات، والجفر حالتان، ومحايل عسير حالتان، والبشائر حالتان، وسبت العلاية حالتان، والنعيرية حالتان، وأبو عريش حالتان، والعارضة حالتان، وصامطة حالتان، وحالة واحدة في كل من المخواة، والمندق، والقرى، والحناكية، ونمرة، وظلم، وميسان، وأم الدوم، وبللسمر، ووادي بن هشبل، وبقيق، والدرب، والعيدابي، والدائر، وضمد، وخليص، وحبونا، والعويقلة، والدرعية، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والرين، والسليل، وحريملاء، ورماح، ورويضة العرض، كما بلغ عدد الوفيات 579 حالة، بإضافة 30 حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 حول العالم بلغ 6404872 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 2747830 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 380773 ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 16976 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 870963 فحصاً.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحيحة.‏