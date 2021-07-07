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بيشة.. بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عامًا

بدأت "صحة بيشة" تقديم الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق "صحتي".

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية؛ وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

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بيشة.. بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عامًا
سبق

بدأت "صحة بيشة" تقديم الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق "صحتي".

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية؛ وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
07:34 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
08:45 PM

بيشة.. بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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بدأت "صحة بيشة" تقديم الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات التابعة لها، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق "صحتي".

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية؛ وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم.

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