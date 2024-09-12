النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 643 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 903 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 12 يوماً.. "تركيا العدائية" تهاجم 13 دولة

"العدالة والتنمية" خلع قناع الدبلوماسية بالكامل

كشفت معلومات صحفية أن وزارة الخارجية التركية استهدفت ما لا يقل عن 13 دولة وكيانين بطريقة سلبية في بيانات صحفية مباشرة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

وذكر تقرير لصحيفة "أحوال التركية" أن هذا الاتجاه يرسخ ابتعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل كامل عن دبلوماسية "صفر مشاكل" التي كان أعلنها قبل سنوات.

وقال المحلل السياسي كريم هاس في تغريدة على تويتر: "ما لا يقل عن 13 من أصل 25 تصريحاً حديثاً للخارجية التركية كانت مجرد إدانات ورفض وتحذير لمن يتصرفون بتوجيه من مجموعات معينة" وفقاً لما جاء في تلك البيانات، والتي تصدّر معظمها وزير الخارجية مولود غاويش أوغلو.

وبحسب تلك البيانات، تعتبر فرنسا الأكثر استهدافاً من أنقرة، حيث استشهدت الوزارة التركية بـِ "الهجمات العنيفة" التي شنّها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تركيا، فضلاً عن "الأوهام وعدم الكفاءة واليأس" فيما يتعلق بأزمة شرق البحر المتوسط، مُتهمة أيضاً فرنسا بالدعاية الإرهابية و"عدم احترام نبينا".

وحذت روسيا حذو فرنسا في اجتماعها بوفد كردي سوري من مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، والذي تعتبره تركيا مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، فتمت إدانة موسكو والاجتماع بالطبع.

وتمّت إدانة المشاركين في القمة الأوروبية لدول المتوسط، وشمل ذلك اليونان، فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، وإسبانيا، وجميعها أدينت لإظهار الدعم لقبرص في البحر الأبيض المتوسط أيضاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامد أقصوي يوم الجمعة إن صياغة إعلان ميد 7 المشترك كانت "خالية من أي أساس قانوني ومنحازة وغير واقعية كما كان الحال العام الماضي" .

وتلقى الاتحاد الأوروبي مُجتمِعاً إدانة، وكذلك الجامعة العربية التي هاجمت بدورها الدور التركي في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وندّدت الخارجية التركية بكل من كوسوفو وصربيا لفتح سفارة لها في القدس أو لنقل السفارة إلى المدينة المحتلة المتنازع عليها، وانتقدت صحيفة دي فيلت الألمانية بحديثها عن "مظهر جديد للسياسة غير الواقعية والاستفزازية "في إشارة للاستفزازات التركية لليونان.

وقد رفضت الوزارة التركية مزاعم التجسس في النمسا، وهاجمت حرق القرآن في السويد، فيما أدانت "التطرف العنصري الدنماركي" على حدّ قولها في أحد بياناتها.

وأدانت تركيا، أمس، بقوة، اتفاق السلام المبرم بين "إسرائيل" والبحرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
خلال 12 يوماً.. "تركيا العدائية" تهاجم 13 دولة
سبق

كشفت معلومات صحفية أن وزارة الخارجية التركية استهدفت ما لا يقل عن 13 دولة وكيانين بطريقة سلبية في بيانات صحفية مباشرة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

وذكر تقرير لصحيفة "أحوال التركية" أن هذا الاتجاه يرسخ ابتعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل كامل عن دبلوماسية "صفر مشاكل" التي كان أعلنها قبل سنوات.

وقال المحلل السياسي كريم هاس في تغريدة على تويتر: "ما لا يقل عن 13 من أصل 25 تصريحاً حديثاً للخارجية التركية كانت مجرد إدانات ورفض وتحذير لمن يتصرفون بتوجيه من مجموعات معينة" وفقاً لما جاء في تلك البيانات، والتي تصدّر معظمها وزير الخارجية مولود غاويش أوغلو.

وبحسب تلك البيانات، تعتبر فرنسا الأكثر استهدافاً من أنقرة، حيث استشهدت الوزارة التركية بـِ "الهجمات العنيفة" التي شنّها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تركيا، فضلاً عن "الأوهام وعدم الكفاءة واليأس" فيما يتعلق بأزمة شرق البحر المتوسط، مُتهمة أيضاً فرنسا بالدعاية الإرهابية و"عدم احترام نبينا".

وحذت روسيا حذو فرنسا في اجتماعها بوفد كردي سوري من مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، والذي تعتبره تركيا مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، فتمت إدانة موسكو والاجتماع بالطبع.

وتمّت إدانة المشاركين في القمة الأوروبية لدول المتوسط، وشمل ذلك اليونان، فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، وإسبانيا، وجميعها أدينت لإظهار الدعم لقبرص في البحر الأبيض المتوسط أيضاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامد أقصوي يوم الجمعة إن صياغة إعلان ميد 7 المشترك كانت "خالية من أي أساس قانوني ومنحازة وغير واقعية كما كان الحال العام الماضي" .

وتلقى الاتحاد الأوروبي مُجتمِعاً إدانة، وكذلك الجامعة العربية التي هاجمت بدورها الدور التركي في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وندّدت الخارجية التركية بكل من كوسوفو وصربيا لفتح سفارة لها في القدس أو لنقل السفارة إلى المدينة المحتلة المتنازع عليها، وانتقدت صحيفة دي فيلت الألمانية بحديثها عن "مظهر جديد للسياسة غير الواقعية والاستفزازية "في إشارة للاستفزازات التركية لليونان.

وقد رفضت الوزارة التركية مزاعم التجسس في النمسا، وهاجمت حرق القرآن في السويد، فيما أدانت "التطرف العنصري الدنماركي" على حدّ قولها في أحد بياناتها.

وأدانت تركيا، أمس، بقوة، اتفاق السلام المبرم بين "إسرائيل" والبحرين.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
04:23 PM

خلال 12 يوماً.. "تركيا العدائية" تهاجم 13 دولة

"العدالة والتنمية" خلع قناع الدبلوماسية بالكامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,880

كشفت معلومات صحفية أن وزارة الخارجية التركية استهدفت ما لا يقل عن 13 دولة وكيانين بطريقة سلبية في بيانات صحفية مباشرة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

وذكر تقرير لصحيفة "أحوال التركية" أن هذا الاتجاه يرسخ ابتعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل كامل عن دبلوماسية "صفر مشاكل" التي كان أعلنها قبل سنوات.

وقال المحلل السياسي كريم هاس في تغريدة على تويتر: "ما لا يقل عن 13 من أصل 25 تصريحاً حديثاً للخارجية التركية كانت مجرد إدانات ورفض وتحذير لمن يتصرفون بتوجيه من مجموعات معينة" وفقاً لما جاء في تلك البيانات، والتي تصدّر معظمها وزير الخارجية مولود غاويش أوغلو.

وبحسب تلك البيانات، تعتبر فرنسا الأكثر استهدافاً من أنقرة، حيث استشهدت الوزارة التركية بـِ "الهجمات العنيفة" التي شنّها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تركيا، فضلاً عن "الأوهام وعدم الكفاءة واليأس" فيما يتعلق بأزمة شرق البحر المتوسط، مُتهمة أيضاً فرنسا بالدعاية الإرهابية و"عدم احترام نبينا".

وحذت روسيا حذو فرنسا في اجتماعها بوفد كردي سوري من مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، والذي تعتبره تركيا مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، فتمت إدانة موسكو والاجتماع بالطبع.

وتمّت إدانة المشاركين في القمة الأوروبية لدول المتوسط، وشمل ذلك اليونان، فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، وإسبانيا، وجميعها أدينت لإظهار الدعم لقبرص في البحر الأبيض المتوسط أيضاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامد أقصوي يوم الجمعة إن صياغة إعلان ميد 7 المشترك كانت "خالية من أي أساس قانوني ومنحازة وغير واقعية كما كان الحال العام الماضي" .

وتلقى الاتحاد الأوروبي مُجتمِعاً إدانة، وكذلك الجامعة العربية التي هاجمت بدورها الدور التركي في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وندّدت الخارجية التركية بكل من كوسوفو وصربيا لفتح سفارة لها في القدس أو لنقل السفارة إلى المدينة المحتلة المتنازع عليها، وانتقدت صحيفة دي فيلت الألمانية بحديثها عن "مظهر جديد للسياسة غير الواقعية والاستفزازية "في إشارة للاستفزازات التركية لليونان.

وقد رفضت الوزارة التركية مزاعم التجسس في النمسا، وهاجمت حرق القرآن في السويد، فيما أدانت "التطرف العنصري الدنماركي" على حدّ قولها في أحد بياناتها.

وأدانت تركيا، أمس، بقوة، اتفاق السلام المبرم بين "إسرائيل" والبحرين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,871
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,481
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة