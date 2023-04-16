كيف استغلت المافيا في إيطاليا وباء "كورونا"؟

الادعاء يجري تحقيقات

أفاد ممثلو الادعاء ومسؤولون، بأن عصابات المافيا في إيطاليا تسعى إلى الاستفادة من أزمة جائحة كورونا، لكسب ولاء الناس بتقديم قروض وأغذية للأسر الفقيرة، التي تواجه أزمات مالية فيما ينظر إليه كأسلوب تجنيد متبع منذ زمن، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأوضح المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا فيدريكو كافييرو دي راو، أن أفراد فريقه رصدوا أنشطة مريبة في نابولي منها توزيع عصابات كامورا مساعدات غذائية مجانية للأسر التي تعاني من أزمات مالية بسبب إجراءات العزل العام.

وأشار إلى وجود أدلة، لكنه لم يخض في التفاصيل قائلاً إن التحقيقات جارية.

من جانبه، قال المحامي أميديو سكاراميلا: "نحن نعرف أن أسر الأصدقاء وجميعهم من المرابين، يقدمون القروض المالية لأشخاص يواجهون صعوبات، وذلك في إشارة إلى عصابات كامورا.

وبين أن المرابين يعرضون في بادئ الأمر قروضًا بفائدة تنافس البنوك ثم يحاصرون المقترض ويرفعون الفائدة إلى 300 بالمئة.

وتشير تجارب سابقة إلى أن رجال العصابات قد يطالبون برد الجميل، بمطالبة الحاصلين على المساعدات بالقيام بأنشطة منها نقل المخدرات.

وبعد حملات على مدى عشرات السنين لتقليص نفوذ المافيا في معاقلها التقليدية بجنوب إيطاليا، يشير مسؤولون وجمعيات خيرية إلى أن الجائحة وفرت فرصًا جديدة لعصابات الجريمة المنظمة لاستعادة ولاء الناس.