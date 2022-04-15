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"العبدالعالي": 70-80 % من المصابين بـ"كورونا" تكون الأعراض لديهم يسيرة وقابلة للمتابعة

20 % من الحالات تستلزم رعاية صحية.. والمتعافون عادوا لحياتهم الطبيعية

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن 70-80% من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" تكون الاعراض لديهم يسيرة وقابلة للمتابعة بالرعاية الصحية دون تدخلات علاجية أو دون الحصول على العناية المركزة.

مستدركاً: لكن هنالك فئة حوالي 20% من الحالات تستلزم رعاية صحية، وبالتالي يحدث لها تأثر واضطراب لبعض وظائف الجسم، و5-10٪ ستكون الحالات حادة جداً، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفس والقلب أو بعض وظائف الجسم الأخرى.

وأشار إلى أن الحالة الحرجة إذا امتدت وكانت قاسية وشديدة وتدهور الوضع الصحي بشكل سريع خاصة إذا كان الوصول والحصول على الخدمة الطبية والصحة متأخراً قد يكون هناك حالات وفاة؛ بسبب تدهور حالة الجسم، وخلل في بعض وظائفه.

وأضاف: الحالات التي عادت للتعافي من الفيروس، وخرجت من المستشفيات والمتابعة الصحية كانت عودتها لحياتها الطبيعية دون أي بقايا أو آثار تُذكر على صحتها أو وظائف جسمها، وهو الأغلب الأعم في الحالات والدراسات الموجودة حول المرض حتى الآن في العالم.

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"العبدالعالي": 70-80 % من المصابين بـ"كورونا" تكون الأعراض لديهم يسيرة وقابلة للمتابعة
سبق

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن 70-80% من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" تكون الاعراض لديهم يسيرة وقابلة للمتابعة بالرعاية الصحية دون تدخلات علاجية أو دون الحصول على العناية المركزة.

مستدركاً: لكن هنالك فئة حوالي 20% من الحالات تستلزم رعاية صحية، وبالتالي يحدث لها تأثر واضطراب لبعض وظائف الجسم، و5-10٪ ستكون الحالات حادة جداً، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفس والقلب أو بعض وظائف الجسم الأخرى.

وأشار إلى أن الحالة الحرجة إذا امتدت وكانت قاسية وشديدة وتدهور الوضع الصحي بشكل سريع خاصة إذا كان الوصول والحصول على الخدمة الطبية والصحة متأخراً قد يكون هناك حالات وفاة؛ بسبب تدهور حالة الجسم، وخلل في بعض وظائفه.

وأضاف: الحالات التي عادت للتعافي من الفيروس، وخرجت من المستشفيات والمتابعة الصحية كانت عودتها لحياتها الطبيعية دون أي بقايا أو آثار تُذكر على صحتها أو وظائف جسمها، وهو الأغلب الأعم في الحالات والدراسات الموجودة حول المرض حتى الآن في العالم.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:16 PM

"العبدالعالي": 70-80 % من المصابين بـ"كورونا" تكون الأعراض لديهم يسيرة وقابلة للمتابعة

20 % من الحالات تستلزم رعاية صحية.. والمتعافون عادوا لحياتهم الطبيعية

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
8,466

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن 70-80% من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" تكون الاعراض لديهم يسيرة وقابلة للمتابعة بالرعاية الصحية دون تدخلات علاجية أو دون الحصول على العناية المركزة.

مستدركاً: لكن هنالك فئة حوالي 20% من الحالات تستلزم رعاية صحية، وبالتالي يحدث لها تأثر واضطراب لبعض وظائف الجسم، و5-10٪ ستكون الحالات حادة جداً، وقد تكون مؤثرة على قدرة التنفس والقلب أو بعض وظائف الجسم الأخرى.

وأشار إلى أن الحالة الحرجة إذا امتدت وكانت قاسية وشديدة وتدهور الوضع الصحي بشكل سريع خاصة إذا كان الوصول والحصول على الخدمة الطبية والصحة متأخراً قد يكون هناك حالات وفاة؛ بسبب تدهور حالة الجسم، وخلل في بعض وظائفه.

وأضاف: الحالات التي عادت للتعافي من الفيروس، وخرجت من المستشفيات والمتابعة الصحية كانت عودتها لحياتها الطبيعية دون أي بقايا أو آثار تُذكر على صحتها أو وظائف جسمها، وهو الأغلب الأعم في الحالات والدراسات الموجودة حول المرض حتى الآن في العالم.

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