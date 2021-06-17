وزير الخارجية يتلقى رسالة من نظيره الكوبي و"الخريجي" يبحث تطوير العلاقات

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال استقباله بالرياض

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية، من وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز.

تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة أورلاندو ريكيهو غوال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.