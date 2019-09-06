عند شاطئ الفهود.. "حرس الحدود" ينقذ مواطنة و3 مصريين من الغرق

بلاغ جرى التعامل معه فوراً وتكليف غواصي وحدة البحث للتوجه للموقع

تمكنت فرق البحث والإنقاذ والسلامة بالوحدات البحرية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطنة وثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن غرفة القيادة والسيطرة بمنطقة عسير تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة غرق لمجموعة من الأشخاص بشاطئ الفهود، وفي حينه، تم تكليف غواصي وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بالتوجه إلى الموقع، حيث قاموا بعملية الإنقاذ للغرقى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالتهم الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.