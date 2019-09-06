النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عند شاطئ الفهود.. "حرس الحدود" ينقذ مواطنة و3 مصريين من الغرق

بلاغ جرى التعامل معه فوراً وتكليف غواصي وحدة البحث للتوجه للموقع

تمكنت فرق البحث والإنقاذ والسلامة بالوحدات البحرية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطنة وثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن غرفة القيادة والسيطرة بمنطقة عسير تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة غرق لمجموعة من الأشخاص بشاطئ الفهود، وفي حينه، تم تكليف غواصي وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بالتوجه إلى الموقع، حيث قاموا بعملية الإنقاذ للغرقى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالتهم الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عند شاطئ الفهود.. "حرس الحدود" ينقذ مواطنة و3 مصريين من الغرق
سبق

تمكنت فرق البحث والإنقاذ والسلامة بالوحدات البحرية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطنة وثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن غرفة القيادة والسيطرة بمنطقة عسير تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة غرق لمجموعة من الأشخاص بشاطئ الفهود، وفي حينه، تم تكليف غواصي وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بالتوجه إلى الموقع، حيث قاموا بعملية الإنقاذ للغرقى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالتهم الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
07:04 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
08:35 PM

عند شاطئ الفهود.. "حرس الحدود" ينقذ مواطنة و3 مصريين من الغرق

بلاغ جرى التعامل معه فوراً وتكليف غواصي وحدة البحث للتوجه للموقع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
13
5,372

تمكنت فرق البحث والإنقاذ والسلامة بالوحدات البحرية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطنة وثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن غرفة القيادة والسيطرة بمنطقة عسير تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة غرق لمجموعة من الأشخاص بشاطئ الفهود، وفي حينه، تم تكليف غواصي وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بالتوجه إلى الموقع، حيث قاموا بعملية الإنقاذ للغرقى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالتهم الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,984
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,511
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,428
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,844

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة