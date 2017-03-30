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واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن المدان باغتيال "الحريري"

تهدف إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية تستهدف مصالحها

عرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مكافأة مالية، قيمتها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش، عضو ميليشيا حزب الله المدان بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي لا يزال طليقًا.

وذكر برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية أن المكافأة ستُمنح في مقابل معلومات، تقود إلى تحديد مكان سليم عياش، أو التعرف عليه، أو تقديم معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودانت المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة "عياش" غيابيًّا بتهمة قتل "الحريري"، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

ويُعتقد أن "عياش" البالغ 57 عامًا متوارٍ في لبنان. وقد رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه.

وبيّنت الخارجية الأمريكية أن "عياش" خطط أيضًا لإلحاق الأذى بجنود أمريكيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن المدان باغتيال "الحريري"
سبق

عرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مكافأة مالية، قيمتها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش، عضو ميليشيا حزب الله المدان بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي لا يزال طليقًا.

وذكر برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية أن المكافأة ستُمنح في مقابل معلومات، تقود إلى تحديد مكان سليم عياش، أو التعرف عليه، أو تقديم معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودانت المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة "عياش" غيابيًّا بتهمة قتل "الحريري"، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

ويُعتقد أن "عياش" البالغ 57 عامًا متوارٍ في لبنان. وقد رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه.

وبيّنت الخارجية الأمريكية أن "عياش" خطط أيضًا لإلحاق الأذى بجنود أمريكيين.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
09:49 PM

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن المدان باغتيال "الحريري"

تهدف إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية تستهدف مصالحها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مكافأة مالية، قيمتها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش، عضو ميليشيا حزب الله المدان بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي لا يزال طليقًا.

وذكر برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية أن المكافأة ستُمنح في مقابل معلومات، تقود إلى تحديد مكان سليم عياش، أو التعرف عليه، أو تقديم معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودانت المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة "عياش" غيابيًّا بتهمة قتل "الحريري"، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

ويُعتقد أن "عياش" البالغ 57 عامًا متوارٍ في لبنان. وقد رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه.

وبيّنت الخارجية الأمريكية أن "عياش" خطط أيضًا لإلحاق الأذى بجنود أمريكيين.

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