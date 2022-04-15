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"جامعة حائل" تعفي عضوًا بلجنة الوعي الفكري بعد رصد تغريدات مخالفة

لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس

أعفى مدير جامعة حائل، الدكتور خليل البراهيم، أحد أعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة، وأُحيل للجنة تحقيق مختصة وفقًا للإجراءات النظامية؛ وذلك بعد نشره تغريدات خلال فترة سابقة، تحوي مخالفات تتعلق بالوعي الفكري.

يُشار إلى أن عضو اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس بالجامعة، بحسب بيان الجامعة.

جامعة حائل

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"جامعة حائل" تعفي عضوًا بلجنة الوعي الفكري بعد رصد تغريدات مخالفة
سبق

أعفى مدير جامعة حائل، الدكتور خليل البراهيم، أحد أعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة، وأُحيل للجنة تحقيق مختصة وفقًا للإجراءات النظامية؛ وذلك بعد نشره تغريدات خلال فترة سابقة، تحوي مخالفات تتعلق بالوعي الفكري.

يُشار إلى أن عضو اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس بالجامعة، بحسب بيان الجامعة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:45 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:43 PM

"جامعة حائل" تعفي عضوًا بلجنة الوعي الفكري بعد رصد تغريدات مخالفة

لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس

A A A
خالد السليمي - حائل
3
16,035

أعفى مدير جامعة حائل، الدكتور خليل البراهيم، أحد أعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة، وأُحيل للجنة تحقيق مختصة وفقًا للإجراءات النظامية؛ وذلك بعد نشره تغريدات خلال فترة سابقة، تحوي مخالفات تتعلق بالوعي الفكري.

يُشار إلى أن عضو اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس بالجامعة، بحسب بيان الجامعة.

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