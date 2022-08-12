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عربات "التلفريك" في أبها.. تخترق الضباب وتجذب المصطافين

تمنح السائح وزائر المنطقة فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة

تعتبر عربات "التلفريك" من عوامل الجذب السياحي في منطقة عسير، حيث تمنح السائح وزائر المنطقة فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ومشاهدة أبرز المعالم الطبيعية عبر 4 محطات تتوزع بين مدينة أبها ومتنزهي "السودة" و"الحبلة".

وفي اختراقها للضباب، تنطلق أولى الرحلة الممتعة للتلفريك من محطة أبها الجديدة على بحيرة السد لمسافة 4 كيلومترات وبواسطة 22 عربة وعلى ارتفاع 400 متر، متجهة إلى المحطة الثانية في "الجبل الأخضر"، ومنها إلى متنزه أبو خيال عبر 11 عربة، في رحلة تكشف أبرز المظاهر الحضارية والتراثية والجمالية لمدينة أبها.

وفي المحطة الثالثة التي ترتقي أعلى قمة في جبال السودة وعلى ارتفاع يقترب من 3000 متر عن سطح البحر، تنقل عربات "التلفريك" السائح وعائلته من محطة السودة، في انحدار إلى رجال ألمع لمسافة تزيد على 1600 متر، تتخللها مناظر البساط الأخضر الذي يغطي الجبال وعيون الماء التي تنساب بغزارة بعد الهطول الغزير للأمطار.

وفيما يتعلق بعربات متنزه الحبلة على مسافة 60 كلم جنوب أبها، فتمثل تجربة مثيرة من حيث الانحدار باتجاه الجرف الصخري الحاد، وصولاً إلى القرية القديمة الواقعة وسط الجرف والتي تحتوي بيوتا أثرية تروي قصة كفاح أبناء القرية في تشييد تلك المساكن التي تحولت اليوم إلى معلم أثري، حيث كان أهالي تلك القرية قديماً يستخدمون الحبال في التنقل ونقل البضائع عبر عدة مراحل.

وبعد النهضة الحضارية التي شهدتها المملكة في الأربعة عقود الماضية، انتقل سكان الحبلة إلى موقع آخر تتوفر فيه جميع الخدمات، وأصبح الموقع القديم معلم سياحي بارز في منطقة عسير يحتوي على جميع خدمات التنزه من مطاعم ومقاهٍ ومواقع للجلوس والاستمتاع بالأجواء الفريدة للمكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عربات "التلفريك" في أبها.. تخترق الضباب وتجذب المصطافين
سبق

تعتبر عربات "التلفريك" من عوامل الجذب السياحي في منطقة عسير، حيث تمنح السائح وزائر المنطقة فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ومشاهدة أبرز المعالم الطبيعية عبر 4 محطات تتوزع بين مدينة أبها ومتنزهي "السودة" و"الحبلة".

وفي اختراقها للضباب، تنطلق أولى الرحلة الممتعة للتلفريك من محطة أبها الجديدة على بحيرة السد لمسافة 4 كيلومترات وبواسطة 22 عربة وعلى ارتفاع 400 متر، متجهة إلى المحطة الثانية في "الجبل الأخضر"، ومنها إلى متنزه أبو خيال عبر 11 عربة، في رحلة تكشف أبرز المظاهر الحضارية والتراثية والجمالية لمدينة أبها.

وفي المحطة الثالثة التي ترتقي أعلى قمة في جبال السودة وعلى ارتفاع يقترب من 3000 متر عن سطح البحر، تنقل عربات "التلفريك" السائح وعائلته من محطة السودة، في انحدار إلى رجال ألمع لمسافة تزيد على 1600 متر، تتخللها مناظر البساط الأخضر الذي يغطي الجبال وعيون الماء التي تنساب بغزارة بعد الهطول الغزير للأمطار.

وفيما يتعلق بعربات متنزه الحبلة على مسافة 60 كلم جنوب أبها، فتمثل تجربة مثيرة من حيث الانحدار باتجاه الجرف الصخري الحاد، وصولاً إلى القرية القديمة الواقعة وسط الجرف والتي تحتوي بيوتا أثرية تروي قصة كفاح أبناء القرية في تشييد تلك المساكن التي تحولت اليوم إلى معلم أثري، حيث كان أهالي تلك القرية قديماً يستخدمون الحبال في التنقل ونقل البضائع عبر عدة مراحل.

وبعد النهضة الحضارية التي شهدتها المملكة في الأربعة عقود الماضية، انتقل سكان الحبلة إلى موقع آخر تتوفر فيه جميع الخدمات، وأصبح الموقع القديم معلم سياحي بارز في منطقة عسير يحتوي على جميع خدمات التنزه من مطاعم ومقاهٍ ومواقع للجلوس والاستمتاع بالأجواء الفريدة للمكان.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:19 PM

عربات "التلفريك" في أبها.. تخترق الضباب وتجذب المصطافين

تمنح السائح وزائر المنطقة فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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تعتبر عربات "التلفريك" من عوامل الجذب السياحي في منطقة عسير، حيث تمنح السائح وزائر المنطقة فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ومشاهدة أبرز المعالم الطبيعية عبر 4 محطات تتوزع بين مدينة أبها ومتنزهي "السودة" و"الحبلة".

وفي اختراقها للضباب، تنطلق أولى الرحلة الممتعة للتلفريك من محطة أبها الجديدة على بحيرة السد لمسافة 4 كيلومترات وبواسطة 22 عربة وعلى ارتفاع 400 متر، متجهة إلى المحطة الثانية في "الجبل الأخضر"، ومنها إلى متنزه أبو خيال عبر 11 عربة، في رحلة تكشف أبرز المظاهر الحضارية والتراثية والجمالية لمدينة أبها.

وفي المحطة الثالثة التي ترتقي أعلى قمة في جبال السودة وعلى ارتفاع يقترب من 3000 متر عن سطح البحر، تنقل عربات "التلفريك" السائح وعائلته من محطة السودة، في انحدار إلى رجال ألمع لمسافة تزيد على 1600 متر، تتخللها مناظر البساط الأخضر الذي يغطي الجبال وعيون الماء التي تنساب بغزارة بعد الهطول الغزير للأمطار.

وفيما يتعلق بعربات متنزه الحبلة على مسافة 60 كلم جنوب أبها، فتمثل تجربة مثيرة من حيث الانحدار باتجاه الجرف الصخري الحاد، وصولاً إلى القرية القديمة الواقعة وسط الجرف والتي تحتوي بيوتا أثرية تروي قصة كفاح أبناء القرية في تشييد تلك المساكن التي تحولت اليوم إلى معلم أثري، حيث كان أهالي تلك القرية قديماً يستخدمون الحبال في التنقل ونقل البضائع عبر عدة مراحل.

وبعد النهضة الحضارية التي شهدتها المملكة في الأربعة عقود الماضية، انتقل سكان الحبلة إلى موقع آخر تتوفر فيه جميع الخدمات، وأصبح الموقع القديم معلم سياحي بارز في منطقة عسير يحتوي على جميع خدمات التنزه من مطاعم ومقاهٍ ومواقع للجلوس والاستمتاع بالأجواء الفريدة للمكان.

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