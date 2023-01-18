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"بوينغ" تتحدّث عن مشكلة جديدة في برمجة "737 ماكس"

المتحدث: نقوم بتحديثات ضرورية والعمل مع إدارة الطيران الاتحادية

أعلنت شركة بوينع الأميركية لصناعة الطائرات، أمس (الجمعة)، أنها اكتشفت مشكلة جديدة في برمجة طائرات "737 ماكس"، والتي يمكن أن تعرقل جهود تجديد رخصة الطائرة.

وتتعلق المشكلة الجديدة ببرنامج من المفترض أن يضمن التشغيل الصحيح لشاشات معينة في الطائرة ذات المحركين.

وقال متحدث باسم بوينغ: "في أحد الاختبارات، لم تعمل إحدى الشاشات بسبب البرنامج عند التشغيل".

وأضاف المتحدث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «نقوم بتحديثات ضرورية والعمل مع إدارة الطيران الاتحادية
بشأن تسليم التغيير وإبلاغ العملاء والموردين»، مشيرًا إلى أن أهم أولويات الشركة «هي ضمان سلامة 737 ماكس والالتزام بكل المتطلبات التنظيمية قبل أن تعود للخدمة».

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية: إن الإدارة "تتابع عملية شاملة لإعادة الطائرة بوينغ 737 ماكس إلى خدمة الركاب".

بوينغ طائرات 737 ماكس

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"بوينغ" تتحدّث عن مشكلة جديدة في برمجة "737 ماكس"
سبق

أعلنت شركة بوينع الأميركية لصناعة الطائرات، أمس (الجمعة)، أنها اكتشفت مشكلة جديدة في برمجة طائرات "737 ماكس"، والتي يمكن أن تعرقل جهود تجديد رخصة الطائرة.

وتتعلق المشكلة الجديدة ببرنامج من المفترض أن يضمن التشغيل الصحيح لشاشات معينة في الطائرة ذات المحركين.

وقال متحدث باسم بوينغ: "في أحد الاختبارات، لم تعمل إحدى الشاشات بسبب البرنامج عند التشغيل".

وأضاف المتحدث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «نقوم بتحديثات ضرورية والعمل مع إدارة الطيران الاتحادية
بشأن تسليم التغيير وإبلاغ العملاء والموردين»، مشيرًا إلى أن أهم أولويات الشركة «هي ضمان سلامة 737 ماكس والالتزام بكل المتطلبات التنظيمية قبل أن تعود للخدمة».

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية: إن الإدارة "تتابع عملية شاملة لإعادة الطائرة بوينغ 737 ماكس إلى خدمة الركاب".

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
11:53 AM

"بوينغ" تتحدّث عن مشكلة جديدة في برمجة "737 ماكس"

المتحدث: نقوم بتحديثات ضرورية والعمل مع إدارة الطيران الاتحادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة بوينع الأميركية لصناعة الطائرات، أمس (الجمعة)، أنها اكتشفت مشكلة جديدة في برمجة طائرات "737 ماكس"، والتي يمكن أن تعرقل جهود تجديد رخصة الطائرة.

وتتعلق المشكلة الجديدة ببرنامج من المفترض أن يضمن التشغيل الصحيح لشاشات معينة في الطائرة ذات المحركين.

وقال متحدث باسم بوينغ: "في أحد الاختبارات، لم تعمل إحدى الشاشات بسبب البرنامج عند التشغيل".

وأضاف المتحدث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «نقوم بتحديثات ضرورية والعمل مع إدارة الطيران الاتحادية
بشأن تسليم التغيير وإبلاغ العملاء والموردين»، مشيرًا إلى أن أهم أولويات الشركة «هي ضمان سلامة 737 ماكس والالتزام بكل المتطلبات التنظيمية قبل أن تعود للخدمة».

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية: إن الإدارة "تتابع عملية شاملة لإعادة الطائرة بوينغ 737 ماكس إلى خدمة الركاب".

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