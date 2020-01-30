هطولات وأتربة وملابس ثقيلة.. "الحصيني" يكشف عن توقعاته لأجواء الجمعة

قال: متوقعٌ رياحٌ من متوسطة إلى قوية على عموم تلك المناطق مثيرة للأتربة

نشر المتخصص في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، توقعاته حول طقس غد الجمعة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "طقس الجمعة 6/ 6/ 1441هـ لمنطقة مكة، متوقعٌ أجواء تميل للحرارة نهارًا لطيفة ليلًا عدا المرتفعات، معتدلة نهارًا باردة ليلًا.. المدينة متوقع أجواء تميل للحرارة نهارًا تميل للبرودة ليلًا، ومتوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية نهارًا على عموم منطقة مكة والمدينة قد ثير الأتربة.

وأضاف: منطقة الرياض -إن شاء الله- أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا في الليل تحتاج ملابس شتوية متوسطة في الأماكن المفتوحة، متوقعٌ نشاط للرياح متوسطة السرعة على محافظات غرب الرياض وشمالها الغربي وجنوبها الغربي وما حولها، يستثنى العاصمة الرياض، ورماح، وخريص وما حولها".

وتابع: القصيم والشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان المرتفعات منها وشرقها بإذن الله، أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا، السواحل تميل للحرارة نهارًا لطيفة ليلًا، في الليل تحتاج ملابس شتوية متوسطة في الأماكن المفتوحة، متوقع نشاط للرياح متوسطة السرعة على عموم منطقة القصيم.

وأضاف الحصيني: حائل والجوف والشمالية وتبوك متوقع أجواء معتدلة نهارًا باردة جدًّا ليلًا، تحتاجون ملابس شتوية ثقيلة وخيمة، متوقع رياح من متوسطة إلى قوية على عموم تلك المناطق مثيرة للأتربة، متوقع أمطار على مكة والباحة وعسير وجازان وسواحها الشمالية والشرقية، وجنوب المدينة وغرب منطقة الرياض.