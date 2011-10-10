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مدني #جدة يخمد حريقاً اندلع بارتداد لـ4 فلل سكنية متجاورة

اتخِذت موقع لتخزين أثاث وتم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات

أخمدت مديرية الدفاع المدني حريقاً نشب في 4 فلل سكنية متجاورة وقامت بإخلاء 20 شخصاً دون إصابات.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بارتداد لأربع فلل سكنية متجاورة متخذة كموقع لتخزين أثاث، تم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني حريق جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني #جدة يخمد حريقاً اندلع بارتداد لـ4 فلل سكنية متجاورة
سبق

أخمدت مديرية الدفاع المدني حريقاً نشب في 4 فلل سكنية متجاورة وقامت بإخلاء 20 شخصاً دون إصابات.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بارتداد لأربع فلل سكنية متجاورة متخذة كموقع لتخزين أثاث، تم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات ولله الحمد.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
02:41 PM

مدني #جدة يخمد حريقاً اندلع بارتداد لـ4 فلل سكنية متجاورة

اتخِذت موقع لتخزين أثاث وتم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخمدت مديرية الدفاع المدني حريقاً نشب في 4 فلل سكنية متجاورة وقامت بإخلاء 20 شخصاً دون إصابات.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بارتداد لأربع فلل سكنية متجاورة متخذة كموقع لتخزين أثاث، تم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات ولله الحمد.

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