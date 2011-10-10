مدني #جدة يخمد حريقاً اندلع بارتداد لـ4 فلل سكنية متجاورة
اتخِذت موقع لتخزين أثاث وتم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات
أخمدت مديرية الدفاع المدني حريقاً نشب في 4 فلل سكنية متجاورة وقامت بإخلاء 20 شخصاً دون إصابات.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بارتداد لأربع فلل سكنية متجاورة متخذة كموقع لتخزين أثاث، تم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات ولله الحمد.
الدفاع المدني
حريق
جدة
مدني #جدة يخمد حريقاً اندلع بارتداد لـ4 فلل سكنية متجاورة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-10
أخمدت مديرية الدفاع المدني حريقاً نشب في 4 فلل سكنية متجاورة وقامت بإخلاء 20 شخصاً دون إصابات.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بارتداد لأربع فلل سكنية متجاورة متخذة كموقع لتخزين أثاث، تم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات ولله الحمد.
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
02:41 PM
مدني #جدة يخمد حريقاً اندلع بارتداد لـ4 فلل سكنية متجاورة
اتخِذت موقع لتخزين أثاث وتم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات
أخمدت مديرية الدفاع المدني حريقاً نشب في 4 فلل سكنية متجاورة وقامت بإخلاء 20 شخصاً دون إصابات.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بارتداد لأربع فلل سكنية متجاورة متخذة كموقع لتخزين أثاث، تم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات ولله الحمد.