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"أخضر 23" يقصي الدولة المضيفة ويعبر لنصف نهائي آسيا

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على تايلاند المضيفة 1-0 على ملعب ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 78 عندما سجل منتخب السعودية هدف الفوز الثمين عبر ضربة جزاء سددها عبدالله الحمدان الذي تعرض للإعثار داخل منطقة الجزاء.


وتأهل المنتخب السعودي ليتقابل في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان التي تقام يوم الأحد.

المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 منتخب تايلاند تايلاند بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر 23" يقصي الدولة المضيفة ويعبر لنصف نهائي آسيا
سبق

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على تايلاند المضيفة 1-0 على ملعب ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 78 عندما سجل منتخب السعودية هدف الفوز الثمين عبر ضربة جزاء سددها عبدالله الحمدان الذي تعرض للإعثار داخل منطقة الجزاء.


وتأهل المنتخب السعودي ليتقابل في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان التي تقام يوم الأحد.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
04:47 PM

"أخضر 23" يقصي الدولة المضيفة ويعبر لنصف نهائي آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على تايلاند المضيفة 1-0 على ملعب ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 78 عندما سجل منتخب السعودية هدف الفوز الثمين عبر ضربة جزاء سددها عبدالله الحمدان الذي تعرض للإعثار داخل منطقة الجزاء.


وتأهل المنتخب السعودي ليتقابل في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان التي تقام يوم الأحد.

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