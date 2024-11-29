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بقرار من "الفهيد".. تمديد تكليف "المقبل" مديرًا عامًا لـ"تقني الرياض" لمدة عام

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تمديد تكليف عبدالرحمن بن عمر المقبل مديرًا عامًا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض لمدة عام.

يُذكر أن عبدالرحمن المقبل من الكفاءات والخبرات المؤهلة حيث إنه يحمل درجة الماجستير في الإحصاء وتدرج في عددٍ من المناصب الإدارية وعمل بعديد اللجان في قطاع التدريب التقني والمهني، إضافة إلى أنه عمل عضوًا في هيئة التدريب بقسم التقنية الإدارية بالكلية التقنية بالرياض.

من جانب آخر، رفع عبدالرحمن المقبل وافر الشكر والتقدير والاحترام للمحافظ الدكتور أحمد الفهيد، ونائبه لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنه سيبذل جهده لخدمة جميع وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الرياض.

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بقرار من "الفهيد".. تمديد تكليف "المقبل" مديرًا عامًا لـ"تقني الرياض" لمدة عام
سبق

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تمديد تكليف عبدالرحمن بن عمر المقبل مديرًا عامًا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض لمدة عام.

يُذكر أن عبدالرحمن المقبل من الكفاءات والخبرات المؤهلة حيث إنه يحمل درجة الماجستير في الإحصاء وتدرج في عددٍ من المناصب الإدارية وعمل بعديد اللجان في قطاع التدريب التقني والمهني، إضافة إلى أنه عمل عضوًا في هيئة التدريب بقسم التقنية الإدارية بالكلية التقنية بالرياض.

من جانب آخر، رفع عبدالرحمن المقبل وافر الشكر والتقدير والاحترام للمحافظ الدكتور أحمد الفهيد، ونائبه لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنه سيبذل جهده لخدمة جميع وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الرياض.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
10:29 PM

بقرار من "الفهيد".. تمديد تكليف "المقبل" مديرًا عامًا لـ"تقني الرياض" لمدة عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تمديد تكليف عبدالرحمن بن عمر المقبل مديرًا عامًا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض لمدة عام.

يُذكر أن عبدالرحمن المقبل من الكفاءات والخبرات المؤهلة حيث إنه يحمل درجة الماجستير في الإحصاء وتدرج في عددٍ من المناصب الإدارية وعمل بعديد اللجان في قطاع التدريب التقني والمهني، إضافة إلى أنه عمل عضوًا في هيئة التدريب بقسم التقنية الإدارية بالكلية التقنية بالرياض.

من جانب آخر، رفع عبدالرحمن المقبل وافر الشكر والتقدير والاحترام للمحافظ الدكتور أحمد الفهيد، ونائبه لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنه سيبذل جهده لخدمة جميع وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الرياض.

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