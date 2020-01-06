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لاتتردد.. "هيئة الرقابة" تدعو للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري

من خلال رسائل نصية تضمنت الأرقام والواتساب والإيميل

دعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين من خلال رسائل نصية بثتها بعد ظهر اليوم على الهواتف، بالإبلاغ عن "الفساد المالي والإداري"، نظرًا لكونها الجهة المختصة لتلقي البلاغات المتعلقة باستغلال السلطة الوظيفية لمثل هذه التجاوزات التي قد تحدث وتتسبب للأضرار بالمواطنين والمال العام.

وتواصل الجهات الرقابية جهودها وفق توجيهات القيادة الرشيدة لردع كل مَن تُسَوّل له نفسه بممارسة "التزوير، والاختلاس، والرشوة، والمحسوبية، وسوء استخدام النفوذ والسلطة" لإلحاق الضرر بالمواطنين بدون وجه حق، وكذلك العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته.

وحددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كيفية التواصل معها من خلال الهاتف المجاني والواتساب والإيميل والفاكس.

وجاءت الرسائل النصية المرسلة على النحو التالي :-

أخي المواطن .. أخي المقيم

لاتتردد بالتواصل مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن الفساد المالي والإداري

على الهاتف المجاني 980

أو الواتساب 0539980980

أو البريد الإلكتروني

980@NAZAHA.GOV.SA

أو الفاكس رقم

011/4420057

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الفساد المالي والإداري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لاتتردد.. "هيئة الرقابة" تدعو للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري
سبق

دعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين من خلال رسائل نصية بثتها بعد ظهر اليوم على الهواتف، بالإبلاغ عن "الفساد المالي والإداري"، نظرًا لكونها الجهة المختصة لتلقي البلاغات المتعلقة باستغلال السلطة الوظيفية لمثل هذه التجاوزات التي قد تحدث وتتسبب للأضرار بالمواطنين والمال العام.

وتواصل الجهات الرقابية جهودها وفق توجيهات القيادة الرشيدة لردع كل مَن تُسَوّل له نفسه بممارسة "التزوير، والاختلاس، والرشوة، والمحسوبية، وسوء استخدام النفوذ والسلطة" لإلحاق الضرر بالمواطنين بدون وجه حق، وكذلك العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته.

وحددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كيفية التواصل معها من خلال الهاتف المجاني والواتساب والإيميل والفاكس.

وجاءت الرسائل النصية المرسلة على النحو التالي :-

أخي المواطن .. أخي المقيم

لاتتردد بالتواصل مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن الفساد المالي والإداري

على الهاتف المجاني 980

أو الواتساب 0539980980

أو البريد الإلكتروني

980@NAZAHA.GOV.SA

أو الفاكس رقم

011/4420057

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
05:02 PM

لاتتردد.. "هيئة الرقابة" تدعو للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري

من خلال رسائل نصية تضمنت الأرقام والواتساب والإيميل

A A A
متعب البقمي - الطائف
5
2,281

دعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين من خلال رسائل نصية بثتها بعد ظهر اليوم على الهواتف، بالإبلاغ عن "الفساد المالي والإداري"، نظرًا لكونها الجهة المختصة لتلقي البلاغات المتعلقة باستغلال السلطة الوظيفية لمثل هذه التجاوزات التي قد تحدث وتتسبب للأضرار بالمواطنين والمال العام.

وتواصل الجهات الرقابية جهودها وفق توجيهات القيادة الرشيدة لردع كل مَن تُسَوّل له نفسه بممارسة "التزوير، والاختلاس، والرشوة، والمحسوبية، وسوء استخدام النفوذ والسلطة" لإلحاق الضرر بالمواطنين بدون وجه حق، وكذلك العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته.

وحددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كيفية التواصل معها من خلال الهاتف المجاني والواتساب والإيميل والفاكس.

وجاءت الرسائل النصية المرسلة على النحو التالي :-

أخي المواطن .. أخي المقيم

لاتتردد بالتواصل مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن الفساد المالي والإداري

على الهاتف المجاني 980

أو الواتساب 0539980980

أو البريد الإلكتروني

980@NAZAHA.GOV.SA

أو الفاكس رقم

011/4420057

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