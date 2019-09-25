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واقعة أثارت غضب المسلمين .. هذا ما فعلته "الخطوط الكندية" مع "فاطمة"

محاميها طالب بضرورة تقديم اعتذار مكتوب للفتاة وإحداث تغييرات سياسية

أجبرت الخطوط الكندية "أير كندا" طالبة مسلمة " (13 عاماً)، على خلع حجابها في أثناء سفرها من سان فرانسيسكو إلى تورنتو.

وأثارت الحادثة غضب المسلمين في كندا وأمريكا، على التعامل العنصري من قِبل الخطوط الكندية؛ مطالبين المسؤولين بتقديم اعتذارٍ عن الحادثة والتعهد بعدم تكرار ذلك مجدداً.

وذكرت التقارير أن الفتاة فاطمة عبدالرحمن؛ التي احتلت المركز الخامس في فريق الأسكواش الوطني للناشئين في مجموعتها العمرية بأمريكا، وهي أول عضوة في المنتخب الوطني الأمريكى، تتنافس وهي ترتدي الحجاب، في اثناء رحلتها إلى أول مسابقة دولية لها، من سان فرانسيسكو إلى تورنتو؛ طالبها موظفو الخطوط الجوية الكندية "أير كندا"، عند بوابة الصعود بخلع الحجاب قبل السماح لها بالسفر.

وقالت فاطمة إنها شعرت بالانتهاك والإذلال، مشيرة إلى أنها لم تحصل على الخصوصية في أثناء خلع الحجاب، رغم مطالبتها بضرورة توفير "خصوصية"، كما نص قانون الولاية والقانون الفيدرالي.

وطالب محامي الفتاة المسلمة، الخطوط الكندية، بضرورة تقديم اعتذارٍ مكتوبٍ وإحداث تغييرات فورية في السياسة التي تحظر التمييز والمضايقة، وتدريب الموظفين على طبيعة الثقافات المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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واقعة أثارت غضب المسلمين .. هذا ما فعلته "الخطوط الكندية" مع "فاطمة"
سبق

أجبرت الخطوط الكندية "أير كندا" طالبة مسلمة " (13 عاماً)، على خلع حجابها في أثناء سفرها من سان فرانسيسكو إلى تورنتو.

وأثارت الحادثة غضب المسلمين في كندا وأمريكا، على التعامل العنصري من قِبل الخطوط الكندية؛ مطالبين المسؤولين بتقديم اعتذارٍ عن الحادثة والتعهد بعدم تكرار ذلك مجدداً.

وذكرت التقارير أن الفتاة فاطمة عبدالرحمن؛ التي احتلت المركز الخامس في فريق الأسكواش الوطني للناشئين في مجموعتها العمرية بأمريكا، وهي أول عضوة في المنتخب الوطني الأمريكى، تتنافس وهي ترتدي الحجاب، في اثناء رحلتها إلى أول مسابقة دولية لها، من سان فرانسيسكو إلى تورنتو؛ طالبها موظفو الخطوط الجوية الكندية "أير كندا"، عند بوابة الصعود بخلع الحجاب قبل السماح لها بالسفر.

وقالت فاطمة إنها شعرت بالانتهاك والإذلال، مشيرة إلى أنها لم تحصل على الخصوصية في أثناء خلع الحجاب، رغم مطالبتها بضرورة توفير "خصوصية"، كما نص قانون الولاية والقانون الفيدرالي.

وطالب محامي الفتاة المسلمة، الخطوط الكندية، بضرورة تقديم اعتذارٍ مكتوبٍ وإحداث تغييرات فورية في السياسة التي تحظر التمييز والمضايقة، وتدريب الموظفين على طبيعة الثقافات المختلفة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
08:36 AM

واقعة أثارت غضب المسلمين .. هذا ما فعلته "الخطوط الكندية" مع "فاطمة"

محاميها طالب بضرورة تقديم اعتذار مكتوب للفتاة وإحداث تغييرات سياسية

A A A
خالد علي - الرياض
9
16,259

أجبرت الخطوط الكندية "أير كندا" طالبة مسلمة " (13 عاماً)، على خلع حجابها في أثناء سفرها من سان فرانسيسكو إلى تورنتو.

وأثارت الحادثة غضب المسلمين في كندا وأمريكا، على التعامل العنصري من قِبل الخطوط الكندية؛ مطالبين المسؤولين بتقديم اعتذارٍ عن الحادثة والتعهد بعدم تكرار ذلك مجدداً.

وذكرت التقارير أن الفتاة فاطمة عبدالرحمن؛ التي احتلت المركز الخامس في فريق الأسكواش الوطني للناشئين في مجموعتها العمرية بأمريكا، وهي أول عضوة في المنتخب الوطني الأمريكى، تتنافس وهي ترتدي الحجاب، في اثناء رحلتها إلى أول مسابقة دولية لها، من سان فرانسيسكو إلى تورنتو؛ طالبها موظفو الخطوط الجوية الكندية "أير كندا"، عند بوابة الصعود بخلع الحجاب قبل السماح لها بالسفر.

وقالت فاطمة إنها شعرت بالانتهاك والإذلال، مشيرة إلى أنها لم تحصل على الخصوصية في أثناء خلع الحجاب، رغم مطالبتها بضرورة توفير "خصوصية"، كما نص قانون الولاية والقانون الفيدرالي.

وطالب محامي الفتاة المسلمة، الخطوط الكندية، بضرورة تقديم اعتذارٍ مكتوبٍ وإحداث تغييرات فورية في السياسة التي تحظر التمييز والمضايقة، وتدريب الموظفين على طبيعة الثقافات المختلفة.

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