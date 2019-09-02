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"القصبي" يزور شركات ناشئة ومسرعات أعمال في التقنية والبيانات والاستشارات والترفيه بجدة

التقى رواد ورائدات الأعمال واستمع لمقترحاتهم

زار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في محافظة جدة مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تمارس أعمالها في مساحات العمل المشتركة، وذلك في إطار جهود تمكين الوزارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأكد القصبي أن جهود رواد ورائدات الأعمال وحرصهم على الابتكار وتقديم مشاريعهم التجارية بطرق مميزة تعود بالنفع عليهم وعلى أبناء وبنات الوطن.

وعلق: "لمست الشغف وحب العمل لدى الشباب والشابات الذين التقيت بهم، وحرصهم على التفوق، وهذا هو وقود النجاح، وأعجبت كثيراً بالأفكار المبتكرة التي تعبر عن رغبتهم الجادة وطموحهم لتحقيق أحلامهم، وأدعو الله عز وجل أن يكتب لهم التوفيق ويعينهم على خدمة وطنهم في كافة المجالات، ويعطيهم حتى يرضيهم".

وزار القصبي اليوم شركتي (فايبز) والمكان المتخصصتين في مجال مساحات العمل المشتركة، وتضمان أكثر من 125 منشأة ناشئة ومسرعات أعمال في قطاعات حيوية مثل: الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات، والتقنية الرقمية، والخدمات الإلكترونية، والتسويق، والترفيه، والاستشارات، والصحة والجمال، وتحتضن أكثر من 730 عضواً فعّالاً.

واستمع القصبي إلى رواد أعمال في شركات ناشئة متخصصة في تحليل بيانات المستهلكين في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى شركات سعودية رائدة في مجال تمكين القطاعات الحيوية للمرأة والتسويق والاستشارات وغيرها.

وتعد مساحات العمل المشتركة ثقافة جديدة في عالم التجارة في الوطن العربي، تُمكن رياديي الأعمال من ممارسة النشاط التجاري في مكان مشترك غير تقليدي، وأكثر انفتاحاً على بيئة ريادة الأعمال الحاضنة.

يشار إلى أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتولى مهمة الترخيص لمساحات العمل المشتركة، وتم حتى الآن الترخيص لأكثر من 95 حاضنة لتسهيل عمل رواد ورائدات الأعمال، وتحفيزهم لبدء نشاطهم التجاري وتوفير حزمة متنوعة من الخدمات والموارد.

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"القصبي" يزور شركات ناشئة ومسرعات أعمال في التقنية والبيانات والاستشارات والترفيه بجدة
سبق

زار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في محافظة جدة مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تمارس أعمالها في مساحات العمل المشتركة، وذلك في إطار جهود تمكين الوزارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأكد القصبي أن جهود رواد ورائدات الأعمال وحرصهم على الابتكار وتقديم مشاريعهم التجارية بطرق مميزة تعود بالنفع عليهم وعلى أبناء وبنات الوطن.

وعلق: "لمست الشغف وحب العمل لدى الشباب والشابات الذين التقيت بهم، وحرصهم على التفوق، وهذا هو وقود النجاح، وأعجبت كثيراً بالأفكار المبتكرة التي تعبر عن رغبتهم الجادة وطموحهم لتحقيق أحلامهم، وأدعو الله عز وجل أن يكتب لهم التوفيق ويعينهم على خدمة وطنهم في كافة المجالات، ويعطيهم حتى يرضيهم".

وزار القصبي اليوم شركتي (فايبز) والمكان المتخصصتين في مجال مساحات العمل المشتركة، وتضمان أكثر من 125 منشأة ناشئة ومسرعات أعمال في قطاعات حيوية مثل: الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات، والتقنية الرقمية، والخدمات الإلكترونية، والتسويق، والترفيه، والاستشارات، والصحة والجمال، وتحتضن أكثر من 730 عضواً فعّالاً.

واستمع القصبي إلى رواد أعمال في شركات ناشئة متخصصة في تحليل بيانات المستهلكين في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى شركات سعودية رائدة في مجال تمكين القطاعات الحيوية للمرأة والتسويق والاستشارات وغيرها.

وتعد مساحات العمل المشتركة ثقافة جديدة في عالم التجارة في الوطن العربي، تُمكن رياديي الأعمال من ممارسة النشاط التجاري في مكان مشترك غير تقليدي، وأكثر انفتاحاً على بيئة ريادة الأعمال الحاضنة.

يشار إلى أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتولى مهمة الترخيص لمساحات العمل المشتركة، وتم حتى الآن الترخيص لأكثر من 95 حاضنة لتسهيل عمل رواد ورائدات الأعمال، وتحفيزهم لبدء نشاطهم التجاري وتوفير حزمة متنوعة من الخدمات والموارد.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
07:35 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:11 PM

"القصبي" يزور شركات ناشئة ومسرعات أعمال في التقنية والبيانات والاستشارات والترفيه بجدة

التقى رواد ورائدات الأعمال واستمع لمقترحاتهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,949

زار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في محافظة جدة مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تمارس أعمالها في مساحات العمل المشتركة، وذلك في إطار جهود تمكين الوزارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأكد القصبي أن جهود رواد ورائدات الأعمال وحرصهم على الابتكار وتقديم مشاريعهم التجارية بطرق مميزة تعود بالنفع عليهم وعلى أبناء وبنات الوطن.

وعلق: "لمست الشغف وحب العمل لدى الشباب والشابات الذين التقيت بهم، وحرصهم على التفوق، وهذا هو وقود النجاح، وأعجبت كثيراً بالأفكار المبتكرة التي تعبر عن رغبتهم الجادة وطموحهم لتحقيق أحلامهم، وأدعو الله عز وجل أن يكتب لهم التوفيق ويعينهم على خدمة وطنهم في كافة المجالات، ويعطيهم حتى يرضيهم".

وزار القصبي اليوم شركتي (فايبز) والمكان المتخصصتين في مجال مساحات العمل المشتركة، وتضمان أكثر من 125 منشأة ناشئة ومسرعات أعمال في قطاعات حيوية مثل: الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات، والتقنية الرقمية، والخدمات الإلكترونية، والتسويق، والترفيه، والاستشارات، والصحة والجمال، وتحتضن أكثر من 730 عضواً فعّالاً.

واستمع القصبي إلى رواد أعمال في شركات ناشئة متخصصة في تحليل بيانات المستهلكين في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى شركات سعودية رائدة في مجال تمكين القطاعات الحيوية للمرأة والتسويق والاستشارات وغيرها.

وتعد مساحات العمل المشتركة ثقافة جديدة في عالم التجارة في الوطن العربي، تُمكن رياديي الأعمال من ممارسة النشاط التجاري في مكان مشترك غير تقليدي، وأكثر انفتاحاً على بيئة ريادة الأعمال الحاضنة.

يشار إلى أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتولى مهمة الترخيص لمساحات العمل المشتركة، وتم حتى الآن الترخيص لأكثر من 95 حاضنة لتسهيل عمل رواد ورائدات الأعمال، وتحفيزهم لبدء نشاطهم التجاري وتوفير حزمة متنوعة من الخدمات والموارد.

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