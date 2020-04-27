مقتل 4 عناصر من ميليشيات إيران و"حزب الله" في غارات إسرائيلية على دمشق

بعد أسبوع على هجوم مماثل استهدف قواعدهما في منطقة تدمر

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات التي شنتها إسرائيل صباح اليوم (الاثنين) على مناطق قرب العاصمة السورية دمشق، استهدفت مقرات ومواقع لميليشيات إيران و"حزب الله" اللبناني.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من تلك الميليشيات، من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم، وفقاً لما أوردته "فرانس 24".

وبين المرصد أن الغارات الإسرائيلية أدت أيضاً إلى مقتل ثلاثة مدنيين.

وفي حين أقر النظام السوري بالغارات الإسرائيلية على مناطق في محيط دمشق، رفض متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الإدلاء بأيّ تعليق.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني.

وفي الـ20 من الشهر الحالي، قتل تسعة عناصر من مجموعات موالية لقوات النظام وحليفتها إيران جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في وسط سوريا، وفق حصيلة للمرصد السوري.