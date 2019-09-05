اعتراض وإسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

"المالكي": نتخذ أفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات وحماية المدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت، ظهر اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وقال "المالكي": إن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.