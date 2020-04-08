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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

ماليزيا تسجّل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4119 حالة وشفاء 166

سجلت ماليزيا اليوم 156 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4119 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الماليزية بوجود حالتَيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا، فيما شُفيت 166 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجّل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة
سبق

سجلت ماليزيا اليوم 156 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4119 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الماليزية بوجود حالتَيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا، فيما شُفيت 166 حالة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
05:08 PM

ماليزيا تسجّل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4119 حالة وشفاء 166

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ماليزيا اليوم 156 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4119 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الماليزية بوجود حالتَيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا، فيما شُفيت 166 حالة.

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