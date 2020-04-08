ماليزيا تسجّل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

سجلت ماليزيا اليوم 156 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4119 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الماليزية بوجود حالتَيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا، فيما شُفيت 166 حالة.
سجلت ماليزيا اليوم 156 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4119 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الماليزية بوجود حالتَيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا، فيما شُفيت 166 حالة.فيروس كورونا الجديد
سجلت ماليزيا اليوم 156 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4119 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الماليزية بوجود حالتَيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا، فيما شُفيت 166 حالة.
سجلت ماليزيا اليوم 156 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4119 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الماليزية بوجود حالتَيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا، فيما شُفيت 166 حالة.