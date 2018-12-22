معهد روبرت كوخ: ألمانيا تسجّل 45659 إصابة جديدة بكورونا و510 وفيات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى ستة ملايين و878709 بعد تسجيل 45659 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 109324 بعد تسجيل 510 وفيات جديدة.