"آل الشيخ": مصر والسعودية عمق استراتيجي للعرب والإسلام

عقب وصوله القاهرة للمشاركة في مؤتمر مجلس الشؤون الإسلامية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، تمثلان عمقًا استراتيجيًّا للأمة العربية والإسلامية؛ الأمر الذي يستدعي مزيدًا من التعاون المشترك والبنَّاء في كل المجالات.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي الليلة، يرافقه نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد، وعدد من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة.

وقال الوزير آل الشيخ: "إننا نتعاون مع المؤسسات الدينية التي تُعنى بنشر قيم الإسلام الوسطي البعيد عن التطرف والغلو. وثمة تعاون قديم متجدد بين المؤسسات الدينية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وهي مجالات متنوعة، وتنسيق في جميع القضايا التي تهم المسلمين كافة".

وأوضح أن مشاركة وفد السعودية في أعمال مؤتمر "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من الرئيس السيسي، هي امتداد طبيعي للتعاون القائم بين المؤسستين الدينيتين في البلدين من أجل نبذ التطرف والغلو بأنواعه، ومكافحة الإرهاب، ونشر الاعتدال والوسطية بين شعوب المسلمين في كل مكان.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الإسلامية خلال الزيارة عددًا من العلماء ورجالات العمل الإسلامي، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ومعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وكذلك عددٌ من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.

يُذكر أن المؤتمر تنطلق أعماله غدًا بمشاركة أكثر من 130 شخصية دولية من وزراء ومفتين ورؤساء منظمات دولية رسمية، ورؤساء جامعات وعلماء ومفكرين وإعلاميين كبار من 70 دولة، يناقشون (50) بحثًا حول محاور المؤتمر السبعة.