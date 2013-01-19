النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ": مصر والسعودية عمق استراتيجي للعرب والإسلام

عقب وصوله القاهرة للمشاركة في مؤتمر مجلس الشؤون الإسلامية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، تمثلان عمقًا استراتيجيًّا للأمة العربية والإسلامية؛ الأمر الذي يستدعي مزيدًا من التعاون المشترك والبنَّاء في كل المجالات.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي الليلة، يرافقه نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد، وعدد من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة.

وقال الوزير آل الشيخ: "إننا نتعاون مع المؤسسات الدينية التي تُعنى بنشر قيم الإسلام الوسطي البعيد عن التطرف والغلو. وثمة تعاون قديم متجدد بين المؤسسات الدينية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وهي مجالات متنوعة، وتنسيق في جميع القضايا التي تهم المسلمين كافة".

وأوضح أن مشاركة وفد السعودية في أعمال مؤتمر "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من الرئيس السيسي، هي امتداد طبيعي للتعاون القائم بين المؤسستين الدينيتين في البلدين من أجل نبذ التطرف والغلو بأنواعه، ومكافحة الإرهاب، ونشر الاعتدال والوسطية بين شعوب المسلمين في كل مكان.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الإسلامية خلال الزيارة عددًا من العلماء ورجالات العمل الإسلامي، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ومعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وكذلك عددٌ من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.

يُذكر أن المؤتمر تنطلق أعماله غدًا بمشاركة أكثر من 130 شخصية دولية من وزراء ومفتين ورؤساء منظمات دولية رسمية، ورؤساء جامعات وعلماء ومفكرين وإعلاميين كبار من 70 دولة، يناقشون (50) بحثًا حول محاور المؤتمر السبعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ": مصر والسعودية عمق استراتيجي للعرب والإسلام
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، تمثلان عمقًا استراتيجيًّا للأمة العربية والإسلامية؛ الأمر الذي يستدعي مزيدًا من التعاون المشترك والبنَّاء في كل المجالات.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي الليلة، يرافقه نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد، وعدد من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة.

وقال الوزير آل الشيخ: "إننا نتعاون مع المؤسسات الدينية التي تُعنى بنشر قيم الإسلام الوسطي البعيد عن التطرف والغلو. وثمة تعاون قديم متجدد بين المؤسسات الدينية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وهي مجالات متنوعة، وتنسيق في جميع القضايا التي تهم المسلمين كافة".

وأوضح أن مشاركة وفد السعودية في أعمال مؤتمر "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من الرئيس السيسي، هي امتداد طبيعي للتعاون القائم بين المؤسستين الدينيتين في البلدين من أجل نبذ التطرف والغلو بأنواعه، ومكافحة الإرهاب، ونشر الاعتدال والوسطية بين شعوب المسلمين في كل مكان.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الإسلامية خلال الزيارة عددًا من العلماء ورجالات العمل الإسلامي، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ومعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وكذلك عددٌ من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.

يُذكر أن المؤتمر تنطلق أعماله غدًا بمشاركة أكثر من 130 شخصية دولية من وزراء ومفتين ورؤساء منظمات دولية رسمية، ورؤساء جامعات وعلماء ومفكرين وإعلاميين كبار من 70 دولة، يناقشون (50) بحثًا حول محاور المؤتمر السبعة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:48 AM

"آل الشيخ": مصر والسعودية عمق استراتيجي للعرب والإسلام

عقب وصوله القاهرة للمشاركة في مؤتمر مجلس الشؤون الإسلامية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
417

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، تمثلان عمقًا استراتيجيًّا للأمة العربية والإسلامية؛ الأمر الذي يستدعي مزيدًا من التعاون المشترك والبنَّاء في كل المجالات.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي الليلة، يرافقه نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد، وعدد من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة.

وقال الوزير آل الشيخ: "إننا نتعاون مع المؤسسات الدينية التي تُعنى بنشر قيم الإسلام الوسطي البعيد عن التطرف والغلو. وثمة تعاون قديم متجدد بين المؤسسات الدينية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وهي مجالات متنوعة، وتنسيق في جميع القضايا التي تهم المسلمين كافة".

وأوضح أن مشاركة وفد السعودية في أعمال مؤتمر "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من الرئيس السيسي، هي امتداد طبيعي للتعاون القائم بين المؤسستين الدينيتين في البلدين من أجل نبذ التطرف والغلو بأنواعه، ومكافحة الإرهاب، ونشر الاعتدال والوسطية بين شعوب المسلمين في كل مكان.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الإسلامية خلال الزيارة عددًا من العلماء ورجالات العمل الإسلامي، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ومعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وكذلك عددٌ من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.

يُذكر أن المؤتمر تنطلق أعماله غدًا بمشاركة أكثر من 130 شخصية دولية من وزراء ومفتين ورؤساء منظمات دولية رسمية، ورؤساء جامعات وعلماء ومفكرين وإعلاميين كبار من 70 دولة، يناقشون (50) بحثًا حول محاور المؤتمر السبعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,256
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة