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عروض الكوميديا والمسرحيات وليالي الفن مقصد سياح "صيف السعودية"

كأحد عوامل الترفيه المقدمة على مدار أيام الأسبوع في عروس البحر الأحمر

تتجدد الفعاليات الصيفية في عروس البحر الأحمر جدة بفنون مختلفة، فبخلاف الفعاليات الشاطئية والأماكن التراثية، تأتي الفعاليات المسرحية والعروض الارتجالية والليالي الفنية كأحد عوامل الترفيه المقدمة على مدار أيام الأسبوع، حيث تحظى الفعاليات الاستثنائية بحضور جماهيري عالٍ من فئة الشباب لملامستها حياتهم الواقعية.

ويلتقي محبو المسرحيات الارتجالية الفردية أو ما يعرف بـ"ستاند أب كوميدي"، من سكان عروس البحر الأحمر وزوارها، بفنانيهم المفضلين الذين اشتهروا بحواراتهم الفكاهية أثناء سرد قصصهم الحياتية، في نادي الكوميديا "الكوميديان كلوب" الواقع على طريق كورنيش جدة خلال أيام الأسبوع، بحسب مواعيد مجدولة تعرض اسم الفنان والفترة الزمنية للعرض وأسعار تذاكر الدخول.

وتعد هذه الفعالية إحدى الفعاليات النوعية لبرنامج (صيفنا على جوك)، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.
ويُعرف مسرح الكوميديان كلوب في جدة بأنه أول نادٍ كوميدي سعودي أسس في المملكة عام 2012، على يد فنان الـ"ستاند أب كوميدي" ياسر بكر، حيث أطلق النادي تحت مسمى نادي جدة للكوميديا، وجمع النادي نخبة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بالسرد الفكاهي لقصص اجتماعية تلامس واقع الشباب.

ويقدم المسرح في عطلة نهاية الأسبوع وصلات طربية لعشاق الفن الأصيل؛ حيث تُقدَّم أغانٍ للفنانين طلال مداح، أبو بكر سالم، وكوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم، تؤديها فرق فنية محلية عرفت بإتقانها العزف والأداء.

وكشفت منصة "روح السعودية" أن محافظة جدة ضمن 11 وجهة سياحية شملها برنامج "صيف السعودية" تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، ويعمل على توفير أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة، ولمعرفة المزيد عن (صيف السعودية 2021)، توفر منصات روح السعودية (visitsaudi. com) جميع المعلومات المفيدة، أو عبر الاتصال بمركز العناية بالسياح على الرقم (930).

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عروض الكوميديا والمسرحيات وليالي الفن مقصد سياح "صيف السعودية"
سبق

تتجدد الفعاليات الصيفية في عروس البحر الأحمر جدة بفنون مختلفة، فبخلاف الفعاليات الشاطئية والأماكن التراثية، تأتي الفعاليات المسرحية والعروض الارتجالية والليالي الفنية كأحد عوامل الترفيه المقدمة على مدار أيام الأسبوع، حيث تحظى الفعاليات الاستثنائية بحضور جماهيري عالٍ من فئة الشباب لملامستها حياتهم الواقعية.

ويلتقي محبو المسرحيات الارتجالية الفردية أو ما يعرف بـ"ستاند أب كوميدي"، من سكان عروس البحر الأحمر وزوارها، بفنانيهم المفضلين الذين اشتهروا بحواراتهم الفكاهية أثناء سرد قصصهم الحياتية، في نادي الكوميديا "الكوميديان كلوب" الواقع على طريق كورنيش جدة خلال أيام الأسبوع، بحسب مواعيد مجدولة تعرض اسم الفنان والفترة الزمنية للعرض وأسعار تذاكر الدخول.

وتعد هذه الفعالية إحدى الفعاليات النوعية لبرنامج (صيفنا على جوك)، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.
ويُعرف مسرح الكوميديان كلوب في جدة بأنه أول نادٍ كوميدي سعودي أسس في المملكة عام 2012، على يد فنان الـ"ستاند أب كوميدي" ياسر بكر، حيث أطلق النادي تحت مسمى نادي جدة للكوميديا، وجمع النادي نخبة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بالسرد الفكاهي لقصص اجتماعية تلامس واقع الشباب.

ويقدم المسرح في عطلة نهاية الأسبوع وصلات طربية لعشاق الفن الأصيل؛ حيث تُقدَّم أغانٍ للفنانين طلال مداح، أبو بكر سالم، وكوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم، تؤديها فرق فنية محلية عرفت بإتقانها العزف والأداء.

وكشفت منصة "روح السعودية" أن محافظة جدة ضمن 11 وجهة سياحية شملها برنامج "صيف السعودية" تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، ويعمل على توفير أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة، ولمعرفة المزيد عن (صيف السعودية 2021)، توفر منصات روح السعودية (visitsaudi. com) جميع المعلومات المفيدة، أو عبر الاتصال بمركز العناية بالسياح على الرقم (930).

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
04:35 PM

عروض الكوميديا والمسرحيات وليالي الفن مقصد سياح "صيف السعودية"

كأحد عوامل الترفيه المقدمة على مدار أيام الأسبوع في عروس البحر الأحمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تتجدد الفعاليات الصيفية في عروس البحر الأحمر جدة بفنون مختلفة، فبخلاف الفعاليات الشاطئية والأماكن التراثية، تأتي الفعاليات المسرحية والعروض الارتجالية والليالي الفنية كأحد عوامل الترفيه المقدمة على مدار أيام الأسبوع، حيث تحظى الفعاليات الاستثنائية بحضور جماهيري عالٍ من فئة الشباب لملامستها حياتهم الواقعية.

ويلتقي محبو المسرحيات الارتجالية الفردية أو ما يعرف بـ"ستاند أب كوميدي"، من سكان عروس البحر الأحمر وزوارها، بفنانيهم المفضلين الذين اشتهروا بحواراتهم الفكاهية أثناء سرد قصصهم الحياتية، في نادي الكوميديا "الكوميديان كلوب" الواقع على طريق كورنيش جدة خلال أيام الأسبوع، بحسب مواعيد مجدولة تعرض اسم الفنان والفترة الزمنية للعرض وأسعار تذاكر الدخول.

وتعد هذه الفعالية إحدى الفعاليات النوعية لبرنامج (صيفنا على جوك)، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.
ويُعرف مسرح الكوميديان كلوب في جدة بأنه أول نادٍ كوميدي سعودي أسس في المملكة عام 2012، على يد فنان الـ"ستاند أب كوميدي" ياسر بكر، حيث أطلق النادي تحت مسمى نادي جدة للكوميديا، وجمع النادي نخبة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بالسرد الفكاهي لقصص اجتماعية تلامس واقع الشباب.

ويقدم المسرح في عطلة نهاية الأسبوع وصلات طربية لعشاق الفن الأصيل؛ حيث تُقدَّم أغانٍ للفنانين طلال مداح، أبو بكر سالم، وكوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم، تؤديها فرق فنية محلية عرفت بإتقانها العزف والأداء.

وكشفت منصة "روح السعودية" أن محافظة جدة ضمن 11 وجهة سياحية شملها برنامج "صيف السعودية" تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، ويعمل على توفير أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة، ولمعرفة المزيد عن (صيف السعودية 2021)، توفر منصات روح السعودية (visitsaudi. com) جميع المعلومات المفيدة، أو عبر الاتصال بمركز العناية بالسياح على الرقم (930).

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