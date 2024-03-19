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رئاسة الحرمين: تعليق الحضور والصلاة في الساحات الخارجية للحرمين ابتداءً من غدٍ الجمعة

ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار "كورونا"

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق الحضور والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غدٍ الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كل الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) بين المصلين.

وأضاف أن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة وصحة مطمئنة.

وأكد أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيُسهم -بإذن الله- في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة، داعيًا الجميع إلى التعاون مع كل المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين: تعليق الحضور والصلاة في الساحات الخارجية للحرمين ابتداءً من غدٍ الجمعة
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق الحضور والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غدٍ الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كل الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) بين المصلين.

وأضاف أن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة وصحة مطمئنة.

وأكد أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيُسهم -بإذن الله- في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة، داعيًا الجميع إلى التعاون مع كل المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:39 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:55 PM

رئاسة الحرمين: تعليق الحضور والصلاة في الساحات الخارجية للحرمين ابتداءً من غدٍ الجمعة

ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار "كورونا"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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16,870

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق الحضور والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غدٍ الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كل الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) بين المصلين.

وأضاف أن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة وصحة مطمئنة.

وأكد أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيُسهم -بإذن الله- في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة، داعيًا الجميع إلى التعاون مع كل المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.

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