"الإسكان التعاوني" يقيم لقاءً للتعريف بالإسكان التعاوني وأهدافة بالمدينة المنورة.. غداً

بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية

يقيم برنامج الإسكان التعاوني التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، غداً الأربعاء في المدينة المنورة لقاءً بعنوان "الإسكان التعاوني وأهدافة"، وذلك بفندق كراون بلازا المدينة .

ويتضمن اللقاء تعريفاً شاملاً بمزايا الإسكان التعاوني وأهدافه والأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية الإسكانية، بالإضافة إلى الدعم المقدم من وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعيات التعاونية الإسكانية.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً للجولات السابقة التي بدأها الإسكان التعاوني في عدد من مناطق المملكة .