إخماد حريق اندلع في حشائش وأشجار بحي سلطانة بالرياض

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض، صباح اليوم، حريقاً اندلع في حشائش وأشجار بحي سلطانة.
وقال الدفاع المدني إن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.
أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض، صباح اليوم، حريقاً اندلع في حشائش وأشجار بحي سلطانة.
وقال الدفاع المدني إن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.
أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض، صباح اليوم، حريقاً اندلع في حشائش وأشجار بحي سلطانة.
وقال الدفاع المدني إن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.
أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض، صباح اليوم، حريقاً اندلع في حشائش وأشجار بحي سلطانة.
وقال الدفاع المدني إن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.