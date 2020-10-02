أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد الذي خضع له نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته صباح اليوم الجمعة جاءت سلبية.
البيت الأبيض: نتائج فحوصات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته .."سلبية"
أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد الذي خضع له نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته صباح اليوم الجمعة جاءت سلبية.دونالد ترامب مايك بينس
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البيت الأبيض: نتائج فحوصات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته .."سلبية"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-02
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
03:20 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
05:54 PM
البيت الأبيض: نتائج فحوصات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته .."سلبية"
أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد الذي خضع له نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته صباح اليوم الجمعة جاءت سلبية.
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