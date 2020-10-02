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"الصحة": تسجيل 481 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 602 خلال الـ24 ساعة الماضية

البيت الأبيض: نتائج فحوصات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته .."سلبية"

أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد الذي خضع له نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته صباح اليوم الجمعة جاءت سلبية.

دونالد ترامب مايك بينس

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البيت الأبيض: نتائج فحوصات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته .."سلبية"
سبق

أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد الذي خضع له نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته صباح اليوم الجمعة جاءت سلبية.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
03:20 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
05:54 PM

البيت الأبيض: نتائج فحوصات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته .."سلبية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,039

أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد الذي خضع له نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وزوجته صباح اليوم الجمعة جاءت سلبية.

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