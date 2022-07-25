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"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية

بينها الرياض ومكة.. وتشمل محافظات عدة حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية ونجران.

وتفصيلا، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة، وتبدأ الحالة الساعة الـ10.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد حالة مماثلة من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

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"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية ونجران.

وتفصيلا، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة، وتبدأ الحالة الساعة الـ10.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد حالة مماثلة من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
01:39 AM

"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية

بينها الرياض ومكة.. وتشمل محافظات عدة حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية ونجران.

وتفصيلا، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة، وتبدأ الحالة الساعة الـ10.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد حالة مماثلة من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

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