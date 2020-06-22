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سوريا.. 15 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 219 حالة

الإصابات الجديدة هي لأشخاص مخالطين في دمشق وريفها

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 219.


وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة هي لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها.


وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس تسجيل 6 إصابات بالفيروس لأشخاص مخالطين في بلدة جديدة الفضل، التي أعلنت فرض الحجر الصحي عليها بعد تزايد الإصابات فيها منذ الإعلان عن وفاة امرأة في البلدة مصابة بكورونا، وهي حالة الوفاة السابعة في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم" قد فرضت وزارة الصحة حجرًا منزليًا في منطقة ضاحية قدسيا على ثلاث عائلات قدموا من بلدة جديدة الفضل، قبل تطبيق الحجر الصحي عليها.

وتشير الإحصاءات المتعلقة بكورونا في سوريا حتى اليوم إلى تسجيل 219 حالة إصابة، توفيت منها 7 حالات، وشفيت 83 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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سوريا.. 15 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 219 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 219.


وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة هي لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها.


وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس تسجيل 6 إصابات بالفيروس لأشخاص مخالطين في بلدة جديدة الفضل، التي أعلنت فرض الحجر الصحي عليها بعد تزايد الإصابات فيها منذ الإعلان عن وفاة امرأة في البلدة مصابة بكورونا، وهي حالة الوفاة السابعة في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم" قد فرضت وزارة الصحة حجرًا منزليًا في منطقة ضاحية قدسيا على ثلاث عائلات قدموا من بلدة جديدة الفضل، قبل تطبيق الحجر الصحي عليها.

وتشير الإحصاءات المتعلقة بكورونا في سوريا حتى اليوم إلى تسجيل 219 حالة إصابة، توفيت منها 7 حالات، وشفيت 83 حالة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
04:07 PM

سوريا.. 15 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 219 حالة

الإصابات الجديدة هي لأشخاص مخالطين في دمشق وريفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 219.


وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة هي لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها.


وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس تسجيل 6 إصابات بالفيروس لأشخاص مخالطين في بلدة جديدة الفضل، التي أعلنت فرض الحجر الصحي عليها بعد تزايد الإصابات فيها منذ الإعلان عن وفاة امرأة في البلدة مصابة بكورونا، وهي حالة الوفاة السابعة في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم" قد فرضت وزارة الصحة حجرًا منزليًا في منطقة ضاحية قدسيا على ثلاث عائلات قدموا من بلدة جديدة الفضل، قبل تطبيق الحجر الصحي عليها.

وتشير الإحصاءات المتعلقة بكورونا في سوريا حتى اليوم إلى تسجيل 219 حالة إصابة، توفيت منها 7 حالات، وشفيت 83 حالة.

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