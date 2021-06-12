في رسالة إلى مجلس الأمن.. مصر ترفض استمرار إثيوبيا في خطط ملء سد النهضة

اعترضت على سياسة فرض الأمر الواقع على دولتي المصب

أعربت مصر، اليوم (السبت)، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي عن رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في خططها الخاصة بالاستمرار في ملء بحيرة سد النهضة.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير سامح شكري، وجه خطاباً إلى مجلس الأمن بشأن موقف بلاده من أزمة سد النهضة.

وأضافت أن الخطاب تناول شرحاً لمستجدات الأزمة، وتضمن الاعتراض على النهج الإثيوبي في قضية سد النهضة، القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية، تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.