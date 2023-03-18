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"النقل": حركة شحن البضائع مستمرة في نشاطها المعتاد

سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر أن حركة شحن البضائع سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة النقل في ما يتعلق بنقل البضائع والخدمات اللوجستية.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانات سابقة تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وقد تضمنت كل تلك البيانات استثناء حركة الشحن والبضائع.

وأضاف أن المنظومة ستواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة.

وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل": حركة شحن البضائع مستمرة في نشاطها المعتاد
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر أن حركة شحن البضائع سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة النقل في ما يتعلق بنقل البضائع والخدمات اللوجستية.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانات سابقة تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وقد تضمنت كل تلك البيانات استثناء حركة الشحن والبضائع.

وأضاف أن المنظومة ستواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:50 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:03 PM

"النقل": حركة شحن البضائع مستمرة في نشاطها المعتاد

سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر أن حركة شحن البضائع سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة النقل في ما يتعلق بنقل البضائع والخدمات اللوجستية.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانات سابقة تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وقد تضمنت كل تلك البيانات استثناء حركة الشحن والبضائع.

وأضاف أن المنظومة ستواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة.

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