"العسيري".. مديراً عاماً لبرنامج مشروعات خلفاً لـ"البلوي"

أصدر مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) قراراً بتكليف محمد بن علي العسيري بمنصب المدير العام للبرنامج، وذلك اعتباراً من27 فبراير من العام الجاري، خلفاً للمهندس أحمد بن مطير البلوي.

وفي هذه المناسبة، عبّر العسيري عن اعتزازه بهذه الثقة لقيادة البرنامج خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى الدور الحيوي والمهمة الوطنية المناطة بالبرنامج الذي خطا خطواتٍ مُتقدمة في قيادة تحول شامل في مجال إدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة في المملكة.

وأكّد العسيري على مواصلة التقدم في بناء الشراكات مع الجهات العامة وبناء القدرات البشرية داخل وخارج البرنامج لتحقيق الطموحات التي رسمتها القيادة ويتطلع إليها المواطنون وتليق بمكانة المملكة، بوصفها واحدة من أكبر الدول في الاقتصاد العالمي.