"الصحة": الألم المصاحب للقاح كورونا تحت الإبطين طبيعي.. تجنّبوا الملابس الضيقة والرياضة العنيفة

قال: طبيعي ويزول في غضون أيام قليلة

عقّبت وزارة الصحة ممثلةً في #الصحة_937 على الرسائل المتداولة حول ظهور "ورم وألم تحت الإبط" لدى البعض بعد لقاح كورونا، مؤكدةً أن الأم طبيعي ويزول في غضون أيام قليلة.

وقالت "الصحة": "لا داعي للقلق؛ حيث إن تورّم أو ألم العقد اللمفاوية التي تقع تحت الإبطين أو الصدر قد تحدث مع أي لقاح، وسوف تزول بإذن الله في غضون أيام قليلة".

وأضافت: "لتخفيف الألم يمكنك تناول مسكّن ألم وتجنّب ارتداء الملابس الضيقة وتأجيل ممارسة التمارين الرياضية العنيفة".