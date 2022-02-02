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"الحياة الفطرية" تطلق 22 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض في محمية الوعول

ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية في بيئاتها الطبيعية

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم 20 من ظباء الإدمي ونسرين أسمرين في محمية الوعول بمحافظة الحريق، وذلك ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في جميع مناطق المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان: محمية الوعول من المناطق -التي تمتلك مقومات طبيعية ثرية وشهدت عمليات إطلاق كائنات مختلفة- تكللت بالنجاح، مؤكدًا أن جميع عمليات الإطلاق تتم وفقًا لدراسات علمية؛ للتأكد من ملاءمة المكان لتأقلم الكائنات فيها.

وأضاف: إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض يستعيد التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية ويعزز التوازن البيئي ويرسخ مفهوم الاستدامة البيئية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

وأردف "قربان": المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

وتابع: المركز سيطلق في الموسم الحالي أكثر من 1000 كائن فطري في مختلف المحميات والمتنزهات الوطنية بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائنًا في الموسم الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية" تطلق 22 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض في محمية الوعول
سبق

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم 20 من ظباء الإدمي ونسرين أسمرين في محمية الوعول بمحافظة الحريق، وذلك ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في جميع مناطق المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان: محمية الوعول من المناطق -التي تمتلك مقومات طبيعية ثرية وشهدت عمليات إطلاق كائنات مختلفة- تكللت بالنجاح، مؤكدًا أن جميع عمليات الإطلاق تتم وفقًا لدراسات علمية؛ للتأكد من ملاءمة المكان لتأقلم الكائنات فيها.

وأضاف: إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض يستعيد التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية ويعزز التوازن البيئي ويرسخ مفهوم الاستدامة البيئية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

وأردف "قربان": المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

وتابع: المركز سيطلق في الموسم الحالي أكثر من 1000 كائن فطري في مختلف المحميات والمتنزهات الوطنية بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائنًا في الموسم الماضي.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:30 PM

"الحياة الفطرية" تطلق 22 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض في محمية الوعول

ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية في بيئاتها الطبيعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم 20 من ظباء الإدمي ونسرين أسمرين في محمية الوعول بمحافظة الحريق، وذلك ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في جميع مناطق المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان: محمية الوعول من المناطق -التي تمتلك مقومات طبيعية ثرية وشهدت عمليات إطلاق كائنات مختلفة- تكللت بالنجاح، مؤكدًا أن جميع عمليات الإطلاق تتم وفقًا لدراسات علمية؛ للتأكد من ملاءمة المكان لتأقلم الكائنات فيها.

وأضاف: إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض يستعيد التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية ويعزز التوازن البيئي ويرسخ مفهوم الاستدامة البيئية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

وأردف "قربان": المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

وتابع: المركز سيطلق في الموسم الحالي أكثر من 1000 كائن فطري في مختلف المحميات والمتنزهات الوطنية بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائنًا في الموسم الماضي.

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