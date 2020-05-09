جازان.. إجمالي حالات التعافي من "كورونا" يرتفع لـ186 حالة

الإصابات بالفيروس بلغت 757.. أغلبيتها في بيش

أعلنت وزارة الصحةـ اليوم، تسجيل حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، إضافة إلى تسجيل عدد من حالات الإصابة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في مدينة بيش، اليوم، 148 حالة تعافٍ، بينما أصبح الإجمالي في صامطة ست حالات تعافٍ.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا في بيش وحالة واحدة في صبيا.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 757 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات.

وكانت محافظة بيش قد سجلت 601، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 47، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في مدينة بيش 148 حالة و مدينة جازان 24 وصبيا 5 وصامطة 6 الطوال 3.