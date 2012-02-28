أمير الباحة: الأوامر الملكية تؤكد حرص الملك المفدى على الوطن وأبنائه

قال إن تعيين قيادات بمختلف أجهزة الدولة يرفع من كفاءتها بما يخدم المواطن

قال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، إن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، تؤكد حرص واهتمام الملك المفدى بالوطن وأبنائه.

وأشار أمير منطقة الباحة إلى أن الأوامر الملكية بتعيين قيادات وكفاءات في مختلف أجهزة الدولة، للرفع من كفاءة هذه الأجهزة، والعمل على تقديم كل ما يخدم مواطني هذه البلاد المباركة والمضي نحو برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ورفع الأمير الدكتور حسام بن سعود الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - على ما يجده مواطنو هذه البلاد من رعاية واهتمام كبيرين، نحو المزيد من التطور والنماء، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة -أيدها الله -.