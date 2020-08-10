كورونا في إفريقيا.. الإصابات بالفيروس تتجاوز 1.03 مليون
بعد تسجيل 14 ألفًا و480 إصابة جديدة
كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في جميع أنحاء القارة الإفريقية، ارتفع إلى 1036564 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 14 ألفًا و480 إصابة جديدة.
وأفاد المركز في بيان له بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بدوره إلى 22966، بعد تسجيل 505 حالات وفاة جديدة في جميع أنحاء القارة؛ مشيرًا إلى أن عدد حالات التعافي من كوفيد-19، بلغ 723040 حتى الآن.
كورونا في إفريقيا.. الإصابات بالفيروس تتجاوز 1.03 مليون
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-10
كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في جميع أنحاء القارة الإفريقية، ارتفع إلى 1036564 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 14 ألفًا و480 إصابة جديدة.
وأفاد المركز في بيان له بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بدوره إلى 22966، بعد تسجيل 505 حالات وفاة جديدة في جميع أنحاء القارة؛ مشيرًا إلى أن عدد حالات التعافي من كوفيد-19، بلغ 723040 حتى الآن.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:33 AM
كورونا في إفريقيا.. الإصابات بالفيروس تتجاوز 1.03 مليون
كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في جميع أنحاء القارة الإفريقية، ارتفع إلى 1036564 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 14 ألفًا و480 إصابة جديدة.
وأفاد المركز في بيان له بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بدوره إلى 22966، بعد تسجيل 505 حالات وفاة جديدة في جميع أنحاء القارة؛ مشيرًا إلى أن عدد حالات التعافي من كوفيد-19، بلغ 723040 حتى الآن.