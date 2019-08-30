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رئيس محكمة صامطة: سير المملكة على منهج الوسطية بَوَّأَها ريادة العالم الإسلامي

خلال حفل تكريم "الصميلي" بمناسبة تعيينه مساعدًا لمدير وزارة العدل بجازان

أكد رئيس محكمة صامطة الشيخ عماد بن أحمد عطيف، أن سبب ما تنعم به المملكة العربية السعودية من الأمن والأمان هو تمتعها بخصائص فريدة من خلال سيرها على منهج الوسطية والاعتدال في كل شؤونها؛ مما بوَّأها الريادة في العالم الإسلامي وجعل لها سجلاً حافلاً من الحكمة والمكانة الرائدة في شتى بقاع العالم، وذلك منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- وإلى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز –أعزه الله- وولي عهده وعضده الأمير محمد بن سلمان.

وتفصيلاً: أوضح الشيخ "عطيف" أنه من هذا المنطلق تبرز جهود وحرص القيادة القضائية العليا، ممثلة في: رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ونائبه الشيخ سعد بن محمد السيف؛ على تطوير المرفق العدلي وفق الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته محكمة صامطة لتكريم عبدالكريم بن محمد الصميلي، بمناسبة تعيينه مؤخرًا مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة جازان، مثمنين ما قام به من جهد أثناء عمله في المحكمة العامة بصامطة ضمن الكادر الإداري، وما تميز به من جد وجهد مبذول ومثابرة في العمل بكل دقة وإخلاص في تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، والعمل المتضافر في الميدان والإدارة؛ مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق رسالة الوزارة العدلية.

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رئيس محكمة صامطة: سير المملكة على منهج الوسطية بَوَّأَها ريادة العالم الإسلامي
سبق

أكد رئيس محكمة صامطة الشيخ عماد بن أحمد عطيف، أن سبب ما تنعم به المملكة العربية السعودية من الأمن والأمان هو تمتعها بخصائص فريدة من خلال سيرها على منهج الوسطية والاعتدال في كل شؤونها؛ مما بوَّأها الريادة في العالم الإسلامي وجعل لها سجلاً حافلاً من الحكمة والمكانة الرائدة في شتى بقاع العالم، وذلك منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- وإلى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز –أعزه الله- وولي عهده وعضده الأمير محمد بن سلمان.

وتفصيلاً: أوضح الشيخ "عطيف" أنه من هذا المنطلق تبرز جهود وحرص القيادة القضائية العليا، ممثلة في: رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ونائبه الشيخ سعد بن محمد السيف؛ على تطوير المرفق العدلي وفق الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته محكمة صامطة لتكريم عبدالكريم بن محمد الصميلي، بمناسبة تعيينه مؤخرًا مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة جازان، مثمنين ما قام به من جهد أثناء عمله في المحكمة العامة بصامطة ضمن الكادر الإداري، وما تميز به من جد وجهد مبذول ومثابرة في العمل بكل دقة وإخلاص في تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، والعمل المتضافر في الميدان والإدارة؛ مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق رسالة الوزارة العدلية.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
09:17 PM

رئيس محكمة صامطة: سير المملكة على منهج الوسطية بَوَّأَها ريادة العالم الإسلامي

خلال حفل تكريم "الصميلي" بمناسبة تعيينه مساعدًا لمدير وزارة العدل بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكد رئيس محكمة صامطة الشيخ عماد بن أحمد عطيف، أن سبب ما تنعم به المملكة العربية السعودية من الأمن والأمان هو تمتعها بخصائص فريدة من خلال سيرها على منهج الوسطية والاعتدال في كل شؤونها؛ مما بوَّأها الريادة في العالم الإسلامي وجعل لها سجلاً حافلاً من الحكمة والمكانة الرائدة في شتى بقاع العالم، وذلك منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- وإلى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز –أعزه الله- وولي عهده وعضده الأمير محمد بن سلمان.

وتفصيلاً: أوضح الشيخ "عطيف" أنه من هذا المنطلق تبرز جهود وحرص القيادة القضائية العليا، ممثلة في: رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ونائبه الشيخ سعد بن محمد السيف؛ على تطوير المرفق العدلي وفق الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته محكمة صامطة لتكريم عبدالكريم بن محمد الصميلي، بمناسبة تعيينه مؤخرًا مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة جازان، مثمنين ما قام به من جهد أثناء عمله في المحكمة العامة بصامطة ضمن الكادر الإداري، وما تميز به من جد وجهد مبذول ومثابرة في العمل بكل دقة وإخلاص في تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، والعمل المتضافر في الميدان والإدارة؛ مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق رسالة الوزارة العدلية.

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