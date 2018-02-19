عمالقة "تركيا" تبحث ضم محترف "النصر" البرازيلي "تاليسكا"

يزاحم على صدارة الهدافين بـ14 هدفًا

ما زالت عمالقة أندية الدوري الممتاز بتركيا تزداد سعيًا لكسب خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال الفترة القادمة.

وبحسب صحف تركية؛ فإن كلًّا من أندية بشيكتاش وغلطة سراي وفنربخشة، أبدت رغبتها الكبيرة في ضم "تاليسكا"، بعد المسيرة الرائعة التي يقدّمها اللاعب في الوقت الحالي مع النصر.

ويُعد "تاليسكا"، أحد أفضل لاعبي كرة القدم الذين أتوا إلى تركيا في السنوات الأخيرة؛ حيث صنع اسمًا لنفسه هناك.

ونشرت الصحف التركية للنجم البالغ من العمر 28 عامًا، هدفه الذي سجله في مرمى الطائي؛ حيث قالت إنه حصد أكثر من 3.5 ملايين مشاهدة على منصة تويتر وحدها، كما تم الحديث عنه كثيرًا في الأسابيع الماضية.

وعبّر "تاليسكا" في وقت سابق عن حبه الدائم وشغفه للعودة لتركيا، وأنه مستعد أيضًا للعيش في إسطنبول مرة أخرى.

وانضم "تاليسكا" لنادي النصر في 2021 قادمًا من غوننغزهو الصيني، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب -بحسب Transfermarkt- 11.5 مليون يورو.

وظل البرازيلي محافظًا على مستواه مع فريق النصر السعودي؛ حيث خاض 23 مباراة مع الفريق سجل فيها 14 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة.