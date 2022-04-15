هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: محافظة القطيف، وسيهات وصفوى، والقرى والمراكز التابعة لها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-15 هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: محافظة القطيف، وسيهات وصفوى، والقرى والمراكز التابعة لها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 06:30 PM

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية لا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيَّأة للمزيد





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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: محافظة القطيف، وسيهات وصفوى، والقرى والمراكز التابعة لها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.



جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.