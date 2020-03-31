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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

متى تنتهى "كورونا" بالمملكة؟.. مختص يجيب مبلورًا "اللقاح السعودي"

تحدث عن "الإجراءات الحازمة" وأكد بقاء الفيروس ساعات مع الحرارة

توقع ‏أستاذ علم الفيروسات الدكتور فهد المجحدي، انتهاء أزمة #كورونا في المملكة خلال 3- 4 شهور أو أقل من ذلك بإذن الله؛ مشيرًا إلى قصر المدة مرتبط بالتزام الناس بالإجراءات الوقائية والاحترازية، أو فرض الدولة مزيدًا من الإجراءات الحازمة في حال تساهل المجتمع.

وعن تجربة حليب وبول الإبل في علاج #كورونا، رد "المجحدي" في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أمس، قائلًا: إن ذلك يحتاج إلى الكثير من الدراسات.

وبخصوص فعالية ‏دواء الملاريا في معالجة أعراض #كورونا، قال: "توجد له بعض الفعالية لكن نحتاج إلى دراسات واستقصاءات بشكل أوسع وأوثق"؛ مشيرًا إلى أن الفيروس يظل لساعات على السطح إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

وعن مشروع إيجاد لقاح للفيروس في المملكة، أوضح أنه تم البدء في هذا المشروع من خلال وجود تعاون بين أكثر من مؤسسة بحثية بالسعودية وهو الآن في أطوار متقدمة في المراحل السريرية.

الدكتور فهد المجحدي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متى تنتهى "كورونا" بالمملكة؟.. مختص يجيب مبلورًا "اللقاح السعودي"
سبق

توقع ‏أستاذ علم الفيروسات الدكتور فهد المجحدي، انتهاء أزمة #كورونا في المملكة خلال 3- 4 شهور أو أقل من ذلك بإذن الله؛ مشيرًا إلى قصر المدة مرتبط بالتزام الناس بالإجراءات الوقائية والاحترازية، أو فرض الدولة مزيدًا من الإجراءات الحازمة في حال تساهل المجتمع.

وعن تجربة حليب وبول الإبل في علاج #كورونا، رد "المجحدي" في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أمس، قائلًا: إن ذلك يحتاج إلى الكثير من الدراسات.

وبخصوص فعالية ‏دواء الملاريا في معالجة أعراض #كورونا، قال: "توجد له بعض الفعالية لكن نحتاج إلى دراسات واستقصاءات بشكل أوسع وأوثق"؛ مشيرًا إلى أن الفيروس يظل لساعات على السطح إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

وعن مشروع إيجاد لقاح للفيروس في المملكة، أوضح أنه تم البدء في هذا المشروع من خلال وجود تعاون بين أكثر من مؤسسة بحثية بالسعودية وهو الآن في أطوار متقدمة في المراحل السريرية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:30 PM

متى تنتهى "كورونا" بالمملكة؟.. مختص يجيب مبلورًا "اللقاح السعودي"

تحدث عن "الإجراءات الحازمة" وأكد بقاء الفيروس ساعات مع الحرارة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
15
37,031

توقع ‏أستاذ علم الفيروسات الدكتور فهد المجحدي، انتهاء أزمة #كورونا في المملكة خلال 3- 4 شهور أو أقل من ذلك بإذن الله؛ مشيرًا إلى قصر المدة مرتبط بالتزام الناس بالإجراءات الوقائية والاحترازية، أو فرض الدولة مزيدًا من الإجراءات الحازمة في حال تساهل المجتمع.

وعن تجربة حليب وبول الإبل في علاج #كورونا، رد "المجحدي" في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أمس، قائلًا: إن ذلك يحتاج إلى الكثير من الدراسات.

وبخصوص فعالية ‏دواء الملاريا في معالجة أعراض #كورونا، قال: "توجد له بعض الفعالية لكن نحتاج إلى دراسات واستقصاءات بشكل أوسع وأوثق"؛ مشيرًا إلى أن الفيروس يظل لساعات على السطح إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

وعن مشروع إيجاد لقاح للفيروس في المملكة، أوضح أنه تم البدء في هذا المشروع من خلال وجود تعاون بين أكثر من مؤسسة بحثية بالسعودية وهو الآن في أطوار متقدمة في المراحل السريرية.

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