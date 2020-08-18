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الهلال: البريك جاهز .. "إدواردو" والعابد غياب بداعي الإصابة

قبل "كلاسيكو" الجولة 26 أمام الأهلي

يواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث تشكل هذه المواجهة منعطفًا مهمًا بالنسبة للفريق الأزرق نحو تحقيق اللقب.

وكان المدير الفني لفريق الهلال رازفان، قد استبشر خيرًا لجاهزية اللاعب محمد البريك، بعد تعافيه من الإصابة، والذي يعد أهم الأوراق الرابحة في أجندة المدرب، بينما يغيب الثنائي نواف العابد والبرازيلي إدواردو عن المواجهة المنتظرة بداعي الإصابة.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: البريك جاهز .. "إدواردو" والعابد غياب بداعي الإصابة
سبق

يواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث تشكل هذه المواجهة منعطفًا مهمًا بالنسبة للفريق الأزرق نحو تحقيق اللقب.

وكان المدير الفني لفريق الهلال رازفان، قد استبشر خيرًا لجاهزية اللاعب محمد البريك، بعد تعافيه من الإصابة، والذي يعد أهم الأوراق الرابحة في أجندة المدرب، بينما يغيب الثنائي نواف العابد والبرازيلي إدواردو عن المواجهة المنتظرة بداعي الإصابة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
10:40 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:34 PM

الهلال: البريك جاهز .. "إدواردو" والعابد غياب بداعي الإصابة

قبل "كلاسيكو" الجولة 26 أمام الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث تشكل هذه المواجهة منعطفًا مهمًا بالنسبة للفريق الأزرق نحو تحقيق اللقب.

وكان المدير الفني لفريق الهلال رازفان، قد استبشر خيرًا لجاهزية اللاعب محمد البريك، بعد تعافيه من الإصابة، والذي يعد أهم الأوراق الرابحة في أجندة المدرب، بينما يغيب الثنائي نواف العابد والبرازيلي إدواردو عن المواجهة المنتظرة بداعي الإصابة.

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