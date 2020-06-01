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إسبانيا.. شاب يدفع حياته ثمنًا لتربية الأفاعي في بيته

سمها قاتل أكثر من الكوبرا بـ5 مرات

دفع شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، ثمنًا باهظًا جدًّا لولعه بتريبة الأفاعي؛ حيث لقي مصرعه جراء لدغة قاتلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل القصة المأساوية؛ مشيرة إلى أن الشاب الإسباني المقيم بمدينة الجزيرة الخضراء جنوبي مدريد كان يملك أكثر من 25 ثعبانًا وأفعى.

وخلال مداعبته لها، تلقى لدغة من أفعى سامة من فصيلة "الحريا" الخطيرة، ليتم نقله إلى المستشفى، الجمعة، وهناك حاول الأطباء مساعدته بانتظار وصول الترياق المناسب من العاصمة مدريد؛ إلا أن جهودهم باءت بالفشل.

وأفاعي "الحريا" التي تُعرف أيضًا باسم "ذوات المنشار" سمها قاتل أكثر من سم أفعى الكوبرا 5 مرات، وأكثر سمية بـ16 ضعفًا من أفاعي فصيلة راسيل، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتعتبر أفعى الحريا المسؤولة عن وفاة معظم مَن يتعرضون للدغات الأفاعي السامة في قارة آسيا؛ فيما يقول العلماء إنه يوجد أكثر من 600 نوع من الأفاعي السامة، من أصل حوالى 3500 فصيلة معروفة من هذه الزواحف.

إسبانيا تريبة الأفاعي

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إسبانيا.. شاب يدفع حياته ثمنًا لتربية الأفاعي في بيته
سبق

دفع شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، ثمنًا باهظًا جدًّا لولعه بتريبة الأفاعي؛ حيث لقي مصرعه جراء لدغة قاتلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل القصة المأساوية؛ مشيرة إلى أن الشاب الإسباني المقيم بمدينة الجزيرة الخضراء جنوبي مدريد كان يملك أكثر من 25 ثعبانًا وأفعى.

وخلال مداعبته لها، تلقى لدغة من أفعى سامة من فصيلة "الحريا" الخطيرة، ليتم نقله إلى المستشفى، الجمعة، وهناك حاول الأطباء مساعدته بانتظار وصول الترياق المناسب من العاصمة مدريد؛ إلا أن جهودهم باءت بالفشل.

وأفاعي "الحريا" التي تُعرف أيضًا باسم "ذوات المنشار" سمها قاتل أكثر من سم أفعى الكوبرا 5 مرات، وأكثر سمية بـ16 ضعفًا من أفاعي فصيلة راسيل، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتعتبر أفعى الحريا المسؤولة عن وفاة معظم مَن يتعرضون للدغات الأفاعي السامة في قارة آسيا؛ فيما يقول العلماء إنه يوجد أكثر من 600 نوع من الأفاعي السامة، من أصل حوالى 3500 فصيلة معروفة من هذه الزواحف.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:22 PM

إسبانيا.. شاب يدفع حياته ثمنًا لتربية الأفاعي في بيته

سمها قاتل أكثر من الكوبرا بـ5 مرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,514

دفع شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، ثمنًا باهظًا جدًّا لولعه بتريبة الأفاعي؛ حيث لقي مصرعه جراء لدغة قاتلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل القصة المأساوية؛ مشيرة إلى أن الشاب الإسباني المقيم بمدينة الجزيرة الخضراء جنوبي مدريد كان يملك أكثر من 25 ثعبانًا وأفعى.

وخلال مداعبته لها، تلقى لدغة من أفعى سامة من فصيلة "الحريا" الخطيرة، ليتم نقله إلى المستشفى، الجمعة، وهناك حاول الأطباء مساعدته بانتظار وصول الترياق المناسب من العاصمة مدريد؛ إلا أن جهودهم باءت بالفشل.

وأفاعي "الحريا" التي تُعرف أيضًا باسم "ذوات المنشار" سمها قاتل أكثر من سم أفعى الكوبرا 5 مرات، وأكثر سمية بـ16 ضعفًا من أفاعي فصيلة راسيل، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتعتبر أفعى الحريا المسؤولة عن وفاة معظم مَن يتعرضون للدغات الأفاعي السامة في قارة آسيا؛ فيما يقول العلماء إنه يوجد أكثر من 600 نوع من الأفاعي السامة، من أصل حوالى 3500 فصيلة معروفة من هذه الزواحف.

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