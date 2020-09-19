مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا ما تم تداوله عن تحرُّش امرأة بطفل.. وننسق مع جهات الاختصاص

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد ما تم تداوله عن تعرُّض طفل للتحرش من قِبل امرأة، ويجري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا ما تم تداوله عن تحرُّش امرأة بطفل.. وننسق مع جهات الاختصاص
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد ما تم تداوله عن تعرُّض طفل للتحرش من قِبل امرأة، ويجري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مركز بلاغات العنف الأسري
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مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا ما تم تداوله عن تحرُّش امرأة بطفل.. وننسق مع جهات الاختصاصعبدالله البرقاوي سبق 2020-09-19
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
08:58 PM
مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا ما تم تداوله عن تحرُّش امرأة بطفل.. وننسق مع جهات الاختصاص
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد ما تم تداوله عن تعرُّض طفل للتحرش من قِبل امرأة، ويجري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
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