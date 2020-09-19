أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد‫ ما تم تداوله عن تعرُّض طفل للتحرش من قِبل امرأة، ويجري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا ما تم تداوله عن تحرُّش امرأة بطفل.. وننسق مع جهات الاختصاص عبدالله البرقاوي سبق 2020-09-19 أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد‫ ما تم تداوله عن تعرُّض طفل للتحرش من قِبل امرأة، ويجري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 08:58 PM

مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا ما تم تداوله عن تحرُّش امرأة بطفل.. وننسق مع جهات الاختصاص





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أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد‫ ما تم تداوله عن تعرُّض طفل للتحرش من قِبل امرأة، ويجري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.