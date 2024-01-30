النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

نائب أمير الرياض يزور الزلفي ويلتقي الأهالي والمسؤولين المدنيين والعسكريين

تفقد عددًا من مشروعات النقل والمركز الحضاري ومباني التعليم بالمحافظة

قام نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بزيارة أمس إلى محافظة الزلفي في إطار زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة. وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة محافظ الزلفي مسفر بن غالب الضويحي.

والتقى الأمير محمد بن عبدالرحمن أهالي المحافظة ورؤساء المراكز والمسؤولين المدنيين والعسكريين، واستمع منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم إلى المحافظة في تطويرها وازدهارها.

ورأس الأمير محمد بن عبدالرحمن اجتماعًا عن مشروع تطوير محافظة الزلفي، واستعرض الأهداف العامة والخاصة للمشروع، وآليات التنفيذ والرؤية الشاملة، ورصد المحفزات والفرص في المحافظة، إضافة إلى مهام اللجان ومستوياتها الإشرافية والعملية.

بعد ذلك شرف أمير الرياض حفل أهالي الزلفي، وألقى محافظ الزلفي كلمة، أعرب فيها عن بالغ سعادته وامتنانه لنائب أمير الرياض على زيارته الميمونة، مثمنًا الاهتمام والمتابعة المباشرة من أمير منطقة الرياض ونائبه، ودعمهما لمشاريع المحافظة واحتياجاتها.

وشدد "الضويحي" على التوجيهات والملاحظات وتذليل العوائق والحلول المستعجلة التي أسفرت عنها زيارة نائب أمير منطقة الرياض.

وعبَّر الأهالي في كلمتهم عن سعادتهم وتشرفهم بزيارة نائب أمير منطقة الرياض لمحافظة الزلفي، وامتداد الزيارات من الأمراء، وتلمسهم الاحتياجات والمطالب.

وقُدم عرض عن مشروعات المحافظة ومعالم الجذب فيها، ثم أُلقيت القصائد الشعرية.

وفي الختام تسلم نائب الأمير هدية تذكارية بهذه المناسبة من محافظ الزلفي.

وشملت جولة نائب الأمير التفقدية الوقوف على طريق (الغاط - الزلفي)، وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان الذي قدم شرحًا كاملاً عن الطريق، ومشروع تطويره، وأسباب تعثره، والحلول العاجلة في تطويره.

وتفقد عددًا من مشروعات النقل بالزلفي والمركز الحضاري، ومباني التعليم، وزار عددًا من المواقع البيئية والتراثية، ومعالم الجذب في المحافظة.

وفي ختام الزيارة غادر الأمير محمد بن عبدالرحمن محافظة الزلفي، وكان في وداعه المحافظ.

وقد استقل قطار الشمال متوجهًا إلى مدينة الرياض، وكان في وداعه بمحطة المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير الرياض يزور الزلفي ويلتقي الأهالي والمسؤولين المدنيين والعسكريين
سبق

قام نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بزيارة أمس إلى محافظة الزلفي في إطار زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة. وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة محافظ الزلفي مسفر بن غالب الضويحي.

والتقى الأمير محمد بن عبدالرحمن أهالي المحافظة ورؤساء المراكز والمسؤولين المدنيين والعسكريين، واستمع منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم إلى المحافظة في تطويرها وازدهارها.

ورأس الأمير محمد بن عبدالرحمن اجتماعًا عن مشروع تطوير محافظة الزلفي، واستعرض الأهداف العامة والخاصة للمشروع، وآليات التنفيذ والرؤية الشاملة، ورصد المحفزات والفرص في المحافظة، إضافة إلى مهام اللجان ومستوياتها الإشرافية والعملية.

بعد ذلك شرف أمير الرياض حفل أهالي الزلفي، وألقى محافظ الزلفي كلمة، أعرب فيها عن بالغ سعادته وامتنانه لنائب أمير الرياض على زيارته الميمونة، مثمنًا الاهتمام والمتابعة المباشرة من أمير منطقة الرياض ونائبه، ودعمهما لمشاريع المحافظة واحتياجاتها.

وشدد "الضويحي" على التوجيهات والملاحظات وتذليل العوائق والحلول المستعجلة التي أسفرت عنها زيارة نائب أمير منطقة الرياض.

وعبَّر الأهالي في كلمتهم عن سعادتهم وتشرفهم بزيارة نائب أمير منطقة الرياض لمحافظة الزلفي، وامتداد الزيارات من الأمراء، وتلمسهم الاحتياجات والمطالب.

وقُدم عرض عن مشروعات المحافظة ومعالم الجذب فيها، ثم أُلقيت القصائد الشعرية.

وفي الختام تسلم نائب الأمير هدية تذكارية بهذه المناسبة من محافظ الزلفي.

وشملت جولة نائب الأمير التفقدية الوقوف على طريق (الغاط - الزلفي)، وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان الذي قدم شرحًا كاملاً عن الطريق، ومشروع تطويره، وأسباب تعثره، والحلول العاجلة في تطويره.

وتفقد عددًا من مشروعات النقل بالزلفي والمركز الحضاري، ومباني التعليم، وزار عددًا من المواقع البيئية والتراثية، ومعالم الجذب في المحافظة.

وفي ختام الزيارة غادر الأمير محمد بن عبدالرحمن محافظة الزلفي، وكان في وداعه المحافظ.

وقد استقل قطار الشمال متوجهًا إلى مدينة الرياض، وكان في وداعه بمحطة المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة.

30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
01:42 AM

نائب أمير الرياض يزور الزلفي ويلتقي الأهالي والمسؤولين المدنيين والعسكريين

تفقد عددًا من مشروعات النقل والمركز الحضاري ومباني التعليم بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
73

قام نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بزيارة أمس إلى محافظة الزلفي في إطار زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة. وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة محافظ الزلفي مسفر بن غالب الضويحي.

والتقى الأمير محمد بن عبدالرحمن أهالي المحافظة ورؤساء المراكز والمسؤولين المدنيين والعسكريين، واستمع منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم إلى المحافظة في تطويرها وازدهارها.

ورأس الأمير محمد بن عبدالرحمن اجتماعًا عن مشروع تطوير محافظة الزلفي، واستعرض الأهداف العامة والخاصة للمشروع، وآليات التنفيذ والرؤية الشاملة، ورصد المحفزات والفرص في المحافظة، إضافة إلى مهام اللجان ومستوياتها الإشرافية والعملية.

بعد ذلك شرف أمير الرياض حفل أهالي الزلفي، وألقى محافظ الزلفي كلمة، أعرب فيها عن بالغ سعادته وامتنانه لنائب أمير الرياض على زيارته الميمونة، مثمنًا الاهتمام والمتابعة المباشرة من أمير منطقة الرياض ونائبه، ودعمهما لمشاريع المحافظة واحتياجاتها.

وشدد "الضويحي" على التوجيهات والملاحظات وتذليل العوائق والحلول المستعجلة التي أسفرت عنها زيارة نائب أمير منطقة الرياض.

وعبَّر الأهالي في كلمتهم عن سعادتهم وتشرفهم بزيارة نائب أمير منطقة الرياض لمحافظة الزلفي، وامتداد الزيارات من الأمراء، وتلمسهم الاحتياجات والمطالب.

وقُدم عرض عن مشروعات المحافظة ومعالم الجذب فيها، ثم أُلقيت القصائد الشعرية.

وفي الختام تسلم نائب الأمير هدية تذكارية بهذه المناسبة من محافظ الزلفي.

وشملت جولة نائب الأمير التفقدية الوقوف على طريق (الغاط - الزلفي)، وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان الذي قدم شرحًا كاملاً عن الطريق، ومشروع تطويره، وأسباب تعثره، والحلول العاجلة في تطويره.

وتفقد عددًا من مشروعات النقل بالزلفي والمركز الحضاري، ومباني التعليم، وزار عددًا من المواقع البيئية والتراثية، ومعالم الجذب في المحافظة.

وفي ختام الزيارة غادر الأمير محمد بن عبدالرحمن محافظة الزلفي، وكان في وداعه المحافظ.

وقد استقل قطار الشمال متوجهًا إلى مدينة الرياض، وكان في وداعه بمحطة المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,079
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,753
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,703
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,707

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

عبدالغني الشيخ
مخاطر عبور الربع الخالي

مخاطر عبور الربع الخالي

محمد الصيـعري
ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة