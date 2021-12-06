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"الداخلية العرب" يناقش مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي

خلال انعقاد المؤتمر الخامس والأربعين للأمانة العامة للمجلس

تبدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية غدًا، أعمال المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلًا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، واستغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2021م، وتصوُّر للاحتفال باليوبيل الذهبي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب لعام 2022م.

وسينظر المؤتمر في خطة مرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنوياً في نطاق الجهود المبذولة للتوعية بالجريمة والوقاية من أخطارها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية العرب" يناقش مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي
سبق

تبدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية غدًا، أعمال المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلًا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، واستغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2021م، وتصوُّر للاحتفال باليوبيل الذهبي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب لعام 2022م.

وسينظر المؤتمر في خطة مرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنوياً في نطاق الجهود المبذولة للتوعية بالجريمة والوقاية من أخطارها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
07:22 PM

"الداخلية العرب" يناقش مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي

خلال انعقاد المؤتمر الخامس والأربعين للأمانة العامة للمجلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية غدًا، أعمال المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلًا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، واستغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2021م، وتصوُّر للاحتفال باليوبيل الذهبي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب لعام 2022م.

وسينظر المؤتمر في خطة مرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنوياً في نطاق الجهود المبذولة للتوعية بالجريمة والوقاية من أخطارها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

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