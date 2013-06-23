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محكمة أمريكية ترفض دعوى قضائية ضد "ترامب" لعدم كفاية الأدلة

"فريدريك" قالت: الاتهامات افتراضية للغاية

رفضت قاضية فدرالية أميركية أمس دعوى رفعتها ضدّ الرئيس السابق دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته منظّمة حقوقية تحمّلهم فيها مسؤولية العنف الذي لجأت إليه قوات الأمن لتفريق متظاهرين سلميين كانوا يحتجّون قرب البيت الأبيض الصيف الماضي، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الثلاثاء).

ورفضت القاضية الفدرالية في واشنطن دابني فريدريك الدعوى؛ لعدم كفاية الأدلّة على أنّ المدّعى عليهم أرادوا إلحاق الأذى بالمتظاهرين.

وقالت "فريدريك" في قرارها: "إنّ اتّهامات المدّعين المتعلّقة بإيذاء جسدي هي افتراضية للغاية".

وكانت "إيه سي إل يو"، المنظمة القوية في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية، رفعت شكوى ضدّ كلّ من "ترامب" ووزيري العدل والدفاع في حينه وليام بار ومارك إسبر اتّهمتهم فيها بأنهم استهدفوا في 1 يونيو (حزيران) 2020، أشخاصاً سوداً كانوا يتظاهرون بشكل سلمي.

واتّهمت الدعوى المدّعى عليهم بأنّهم "استخدموا القوة خلافاً للقانون لهدف أوحد هو إخلاء الساحة المقابلة لكنيسة القديس يوحنا، المعلم التاريخي والديني الواقع قبالة البيت الأبيض، فقط لكي يتمكّن الملياردير الجمهوري من الوقوف أمامه من أجل أن تُلتقط له صورة حاملاً الكتاب المقدّس في يده".

واستخدمت الشرطة يومها رذاذ الفلفل لتفريق متظاهري حركة "حياة السود مهمة"، في مشهد أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتّحدة التي كانت تشهد تظاهرات غير مسبوقة مناهضة للعنصرية أشعل فتيلها مقتل الأميركي الأسود الأعزل جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض.

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محكمة أمريكية ترفض دعوى قضائية ضد "ترامب" لعدم كفاية الأدلة
سبق

رفضت قاضية فدرالية أميركية أمس دعوى رفعتها ضدّ الرئيس السابق دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته منظّمة حقوقية تحمّلهم فيها مسؤولية العنف الذي لجأت إليه قوات الأمن لتفريق متظاهرين سلميين كانوا يحتجّون قرب البيت الأبيض الصيف الماضي، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الثلاثاء).

ورفضت القاضية الفدرالية في واشنطن دابني فريدريك الدعوى؛ لعدم كفاية الأدلّة على أنّ المدّعى عليهم أرادوا إلحاق الأذى بالمتظاهرين.

وقالت "فريدريك" في قرارها: "إنّ اتّهامات المدّعين المتعلّقة بإيذاء جسدي هي افتراضية للغاية".

وكانت "إيه سي إل يو"، المنظمة القوية في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية، رفعت شكوى ضدّ كلّ من "ترامب" ووزيري العدل والدفاع في حينه وليام بار ومارك إسبر اتّهمتهم فيها بأنهم استهدفوا في 1 يونيو (حزيران) 2020، أشخاصاً سوداً كانوا يتظاهرون بشكل سلمي.

واتّهمت الدعوى المدّعى عليهم بأنّهم "استخدموا القوة خلافاً للقانون لهدف أوحد هو إخلاء الساحة المقابلة لكنيسة القديس يوحنا، المعلم التاريخي والديني الواقع قبالة البيت الأبيض، فقط لكي يتمكّن الملياردير الجمهوري من الوقوف أمامه من أجل أن تُلتقط له صورة حاملاً الكتاب المقدّس في يده".

واستخدمت الشرطة يومها رذاذ الفلفل لتفريق متظاهري حركة "حياة السود مهمة"، في مشهد أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتّحدة التي كانت تشهد تظاهرات غير مسبوقة مناهضة للعنصرية أشعل فتيلها مقتل الأميركي الأسود الأعزل جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
03:37 PM

محكمة أمريكية ترفض دعوى قضائية ضد "ترامب" لعدم كفاية الأدلة

"فريدريك" قالت: الاتهامات افتراضية للغاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت قاضية فدرالية أميركية أمس دعوى رفعتها ضدّ الرئيس السابق دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته منظّمة حقوقية تحمّلهم فيها مسؤولية العنف الذي لجأت إليه قوات الأمن لتفريق متظاهرين سلميين كانوا يحتجّون قرب البيت الأبيض الصيف الماضي، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الثلاثاء).

ورفضت القاضية الفدرالية في واشنطن دابني فريدريك الدعوى؛ لعدم كفاية الأدلّة على أنّ المدّعى عليهم أرادوا إلحاق الأذى بالمتظاهرين.

وقالت "فريدريك" في قرارها: "إنّ اتّهامات المدّعين المتعلّقة بإيذاء جسدي هي افتراضية للغاية".

وكانت "إيه سي إل يو"، المنظمة القوية في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية، رفعت شكوى ضدّ كلّ من "ترامب" ووزيري العدل والدفاع في حينه وليام بار ومارك إسبر اتّهمتهم فيها بأنهم استهدفوا في 1 يونيو (حزيران) 2020، أشخاصاً سوداً كانوا يتظاهرون بشكل سلمي.

واتّهمت الدعوى المدّعى عليهم بأنّهم "استخدموا القوة خلافاً للقانون لهدف أوحد هو إخلاء الساحة المقابلة لكنيسة القديس يوحنا، المعلم التاريخي والديني الواقع قبالة البيت الأبيض، فقط لكي يتمكّن الملياردير الجمهوري من الوقوف أمامه من أجل أن تُلتقط له صورة حاملاً الكتاب المقدّس في يده".

واستخدمت الشرطة يومها رذاذ الفلفل لتفريق متظاهري حركة "حياة السود مهمة"، في مشهد أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتّحدة التي كانت تشهد تظاهرات غير مسبوقة مناهضة للعنصرية أشعل فتيلها مقتل الأميركي الأسود الأعزل جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض.

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